Мнение: Расстрел генерала Сулеймани: быть ли войне Ирана и США?

Накануне мир опасно приблизился к началу американо-иранской войны на Ближнем Востоке. По личному приказу президента Дональда Трампа ВВС США расстреляли кортеж генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецназ КСИР. Погибли 10 человек, включая знаменитого командующего. Сегодня в Тегеране заявили, что это нападение равноценно развязыванию войны.

Быть ли этой войне, и почему ликвидация иранского генерала произошла именно сейчас при столь неоднозначных обстоятельствах? О необычности свидетельствует тот факт, что Конгресс не был уведомлен заранее, а саму операцию провело не ЦРУ, а американские военные.

Истоки данных событий следует искать в США, где президентская гонка все быстрее набирает свои обороты. Кандидат Трамп имеет пока наибольшие шансы возглавить Белый дом. Его соперникам выгодно сейчас заставить его опростоволоситься. Ближневосточное направление является одним из самых перспективных в этом вопросе. Конец 2019 года ознаменовался ракетной атакой по позициям американских военных в Ираке. Те в ответ нанесли удары по объектам противника в Ираке и Сирии. Разгневанная толпа иракцев ворвалась в посольство США в Багдаде, разгромив его.

Напомним, в 1979 году нечто подобное произошло в соседнем Иране. Сотрудники американского посольства в Тегеране длительное время находились в плену. Силовая операция по их освобождению с треском провалилась. Это событие считается «последним гвоздем в крышку гроба президента Картера». Не исключено, что нечто подобное было уготовано и Дональду Трампу.

Также не исключено, что молчаливое согласие на действия иранских прокси в Багдаде дали оппоненты президента Трампа, которые в данном вопросе играли на одной стороне, но информация «утекла». Этим можно объяснить ювелирную точность действий американской авиации. Проблема в том, что из огня Трамп попал в полымя. Теперь его политические противники обвиняют его в развязывании войны с Тегераном. Но будет ли она?

Война?

Вполне реалистичный сценарий войны между США и Исламской Республикой мы подробно рассматривали ранее. В нем Вашингтон выступает агрессором и проводит ограниченную операцию. Иран – это крупная региональная держава, обладающая серьезной, мотивированной армией, крепкий орешек даже для Пентагона.

Вместо того, чтобы попытаться дойти до Тегерана, американцы могут обойтись захватом всего одной, но критически важной для Ирана провинции Хузестан. В этом регионе по совпадению сосредоточены порядка 80% запасов нефти Исламской Республики при преобладающем арабском населении. Потеря Хузестана будет означать неминуемый крах иранской экономики. Зная это, Тегеран будет драться за свои нефтеносные поля до последнего, то есть, цена вопроса для Вашингтона будет очень высока.

Пойдет ли Дональд Трамп на нечто подобное во время своей избирательной кампании? Едва ли.

Сейчас право первого хода за Тегераном. Напрямую до США иранцы дотянуться не могут, но в их арсенале есть набор средств доставить больших проблем американцам в своем регионе. Например, ракетные удары и атаки БПЛА могут прийтись по инфраструктуре Пентагона в Ираке, Сирии, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне. Иранцы могут атаковать американские военные базы в Ираке, НПЗ и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, танкеры в Ормузском проливе и т.д. Наконец, может быть перекрыт этот самый пролив, что создаст мировой энергетический кризис.

Однако следует понимать, что такие действия Тегерана вынудят Трампа к более жесткому ответу, вплоть до операции против Хузестана, о которой мы говорили выше. Пойдут ли на нечто подобное иранские власти в память о генерале Сулеймани? При всем к нему уважении, едва ли.

Прокси?

Более вероятными выглядят удары через прокси. Йеменские хуситы могут начать атаковать американские и саудовские танкеры, саудовскую нефтяную инфраструктуру. Проиранские шиитские группировки в Ираке в состоянии «поджечь землю» под ногами американских военных, а на официальном уровне Багдад может добиться вывода войск США со своей территории. Некие хакеры в состоянии устроить кибератаки на Соединенные Штаты.

Настоящая война сегодня не нужна ни Трампу, ни Тегерану.

Автор: Сергей Маржецкий

Статья на «Репортере» https://topcor.ru/12601-rasstr…

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Источник: Конт

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