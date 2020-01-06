Мнение: Почему ВАДА молчит о допинговом скандале на ЧМ-2019 по лыжам?

В последнее время в мире спорта только и разговоров как о России в связи с допинговым скандалом. Причем раздули его до таких размеров, что он полностью заслонил собой не менее крупный, который случился в дни чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии.

Есть версия, что скандал с московской лабораторией и подменой данных раздули как раз для того, чтобы мировая общественность начисто забыла о ЧП в Зеефельде. Но давайте вспомним, как развивались события в Австрии и как после этого повели себя большие чины из Всемирного антидопингового агентства.

В Зеефельде прямо во время соревнований в одном из домиков под видом парикмахерской действовала допинговая лаборатория. Полиция вломилась в этот притон и повязала двух австрийцев, трех эстонцев и одного казахстанца. Причем, в момент появления стражей порядка один их спортсменов вливал в себя свежую порцию крови.

По горячим следам лаборанты и спортсмены наговорили очень много интересного, но после выхода из полиции, тут же отказались от своих показаний, мол, следователи надавили, да плюс состояние было шоковое. Что интересно ни австрийская полиция, ни ВАДА затем не стали проверять показания попавшихся на допинге атлетов. А зря…

Сразу после ареста в западной прессе было высказано предположение, что если судить по техническому оснащению лаборатории и тому размаху, как все было обставлено, речь шла о мощной организации врачей, специализировавшихся исключительно на допинге.

Именно об этом и говорили задержанные спортсмены. Кочующая допинговая лаборатория появлялась на всех крупных соревнованиях по лыжам. Затем появились сведения, что тоже самое происходило и на соревнованиях по биатлону, легкой атлетике, велоспорту и некоторым другим видам спорта.

Более того, австрийские спортсмены сразу после ареста сдали коллег из других стран – по их словам, услугами лаборатории пользовались также лыжники Норвегии и Швеции. Фамилий австрийцы не называли, но полиция и ВАДА эти признания пропустили мимо ушей и проверять ничего не стали. А вы представьте себе, что если бы были упомянуты русские? Какой бы шум начался, и как бы начали шерстить расположение российских команд?

Но к истории с кочующей по разным соревнованиям допинговой лабораторией в Европе и в ВАДА отнеслись на удивление спокойно. Задержанных спортсменов отпустили, они сразу же на пороге полицейских участков отказались от всех своих признаний, некоторые вообще пытались всех убедить в том, что оказались в той «парикмахерской» случайно. И им поверили!

Наказания атлеты понесли смешные, с учетом того, что в Австрии прием допинга является уголовным преступлением. Если бы австрийская полиция занялась этим делом серьезно, то все фигуранты этого дела получили бы реальные тюремные сроки.

Но расследование не было нужно в первую очередь ВАДА. Если бы полиция начала копать чуть-чуть глубже и подключила бы к расследованию структуры Интерпола, то комиссарам антидопингового агентства пришлось бы отвечать, как на протяжении многих лет у них подносом действовала хорошо оснащенная лаборатория, в которой работало по разным подсчетам до нескольких десятков врачей, не считая средний медицинский персонал.

Эти люди приезжали почти на все соревнования и фактически в открытую осуществляли свою деятельность и ВАДА ничего не видела? В это не верила даже обычно лояльная западноевропейская пресса.

Лаборатории, о которых идет речь, действовали во всем мире на протяжении многих лет. Оснащение одного такого медицинского комплекса оценивается в несколько сот тысяч евро, а их было несколько. Добавьте сюда стоимость фармацевтических препаратов и оплату сотрудников и вы сможете себе представить какие деньги вокруг там вращались.

Ни один спортсмен не справился бы с такой финансовой нагрузкой, даже если бы они объединились и вскладчину оплачивали услуги допинговой лаборатории, им бы все рано не хватило на это средств. Вероятнее всего, речь шла о государственной поддержке со стороны некоторых стран. Вот только ВАДА наотрез отказалось вести расследование в их отношении.

Источник: Конт

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