Мнение: Вы были мечтой, превратившейся в кошмар

Пока США продолжали увязать на Ближнем Востоке, Мадуро и чависты сковырнули фейкового "президента Венесуэлы" Гуайдо с поста руководителя парламента.
Вместо Гуайдо парламент теперь возглавляет про-чавистский деятель Луис Парра.Его поддержали даже некоторые бывшие сторонники Гуайдо.
«В этом только что завершившемся 2019 году вы были надеждой страны, сегодня вы — самое большое разочарование, вы могли быть будущим, но сегодня вы есть, и вы будете прошлым, вы были мечтой, превратившейся в кошмар, с сегодняшнего дня ваше время истекло" (с) из выступлений в парламенте по поводу Гуайдо
Подельников Гуайдо, как и его самого силовики предусмотрительно заблокировали и на входе, покуда в Ассамблее избрали удобного для чавистов руководителя, чем нанесли еще один удар по инфраструктуре государственного переворота.
Гуайдо пытался прорваться в парламент прыжками через забор, но военные и полиции его подпрыгивания как обычно укоротили.
Спустя год, как это назначенный из Вашингтона клоун объявил себя президентом Венесуэлы, его за пиджак https://twitter.com/FactoresdePoder/status/1213886166304481280 таскают у стен парламента.
Пустите меня, на месте председателя парламента должен быть я.
Напьешься, будешь.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Пока США продолжали увязать на Ближнем Востоке, Мадуро и чависты сковырнули фейкового "президента Венесуэлы" Гуайдо с поста руководителя парламента.Вместо Гуайдо парламент теперь возглавляет про-чавистский деятель Луис Парра.Его поддержали даже некоторые бывшие сторонники Гуайдо. «В этом только что завершившемся 2019 году вы были надеждой страны, сегодня вы — самое большое разочарование, вы могли быть будущим, но […]
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