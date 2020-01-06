Международная федерация хоккея подтвердила планы провести ЧМ в России

Несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства Международная федерация хоккея планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, сообщил президент федерации Рене Фазель.
По его словам, «не провести в РФ уже запланированные ранее чемпионаты было бы весьма сложно». Международная федерация надеется, что ЧМ состоится в Санкт-Петербурге, как и планировалось, передает РИА «Новости».
Напомним, Фазель также сообщил, что молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Новосибирске и Омске.
В декабря исполком ВАДА принял решение лишить Россию права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях.
Фазель заявил, что в федерации будут делать все, чтобы РФ сохранила право проведения чемпионатов мира.
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