Мнение: Жуть…

Сегодня по делам пришлось съездить в Москву… Жуть! Сбившийся в кучки, народ, заполонил улицы и ломит туда-сюда. Кучкообразователями являются кучки малышей, либо отдельные малыши, счастливые парочки стариков и закадычные друзья(подруги), которые как звезды притягивают на свою орбиту супругов, детей, родителей, и пр. "друзей и знакомых Кролика"…
Не пройти не проехать. Кучкам хорошо и на остальное пофиг… Большинство просто "гуляет".
Не понимаю, а в другое время погулять? После работы, в выходной, когда народу по-меньше?
Неужели охота толкаться чувствуя плече, а, возможно, и локоть гуляющего рядом?
Жуть! Не понимаю :(( Может потому, что я интроверт?
А вы можете объяснить? Сами так "выбираетесь"?/>
Источник: Достало
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