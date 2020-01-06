Мнение: Жуть…

Сегодня по делам пришлось съездить в Москву… Жуть! Сбившийся в кучки, народ, заполонил улицы и ломит туда-сюда. Кучкообразователями являются кучки малышей, либо отдельные малыши, счастливые парочки стариков и закадычные друзья(подруги), которые как звезды притягивают на свою орбиту супругов, детей, родителей, и пр. "друзей и знакомых Кролика"…

Не пройти не проехать. Кучкам хорошо и на остальное пофиг… Большинство просто "гуляет".

Не понимаю, а в другое время погулять? После работы, в выходной, когда народу по-меньше?

Неужели охота толкаться чувствуя плече, а, возможно, и локоть гуляющего рядом?

Жуть! Не понимаю :(( Может потому, что я интроверт?

А вы можете объяснить? Сами так "выбираетесь"?/>

Источник: Достало

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