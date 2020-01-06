Ракетные комплексы шерифа

Зачем Дональд Трамп начал новый политический сезон с военной спецоперации.

В большой политике совпадения случаются крайне редко, и ракетный удар американцев, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, однозначно был совершен для достижения конкретных целей.

Значительная часть российских экспертов рассматривает этот шаг Вашингтона как некую прелюдию к неизбежному военному конфликту с Ираном, который до исламской революции 1979 года находился в сфере влияния Соединенных Штатов. Одни эксперты считают, что Америка совершила роковую ошибку, и месть Тегерана будет безжалостной. Другие видят в этом руку неких «закрытых групп», которые вынесли свой окончательный вердикт — Ближний Восток должен опять полыхать в войне.

В целом событие традиционно анализируется в контексте геополитической школы, что, на мой взгляд, не совсем корректно. В этом случае более уместен комплексный подход. Принятие подобных политических решений в Штатах — сложный и многоуровневый процесс, в который вовлечено значительное число институциональных и лоббистских акторов. Без тщательного анализа этого процесса трудно понять, почему президент Дональд Трамп пошел на столь рискованный во всех отношениях открытый демарш.

Бывшему спикеру Палаты представителей и одному из самых влиятельных законодателей-демократов своей эпохи Томасу О’Нилу принадлежит известная цитата «all politics is local» (вся политика внутренняя). Следуя этой философии, основной мотив нужно искать в сложившейся внутриполитической конфигурации.

Прошлый год завершился для Трампа тем, что демократическое большинство нижней палаты проголосовало за принятие статей импичмента против главы Белого дома. Их идея фикс с самого первого дня после поражения Хиллари Клинтон заключается в том, чтобы Дональд Трамп не правил больше одного срока. Все силы и ресурсы брошены на решение этой задачи, и выдвижение обвинительных статей уже можно считать серьезным достижением.

Нет никаких сомнений в том, что партийная элита рассчитала все дальнейшие шаги, включая блокирование импичмента республиканским большинством Сената. Важно другое — создать их действующему президенту и единому кандидату на 2020 год соответствующий негативный фон. Дальнейшая раскрутка этого результата — вопрос сугубо технический.

При этом важно понимать, что речь идет не только об Овальном кабинете. Переизбрания ожидают все 435 конгрессменов Палаты представителей, 35 сенаторов и 11 губернаторов. Сценарии могут быть разные, но по многим статистическим данным «ослы» претендуют не только на сохранение большинства мест в нижней палате, но и могут отбить у «слонов» Сенат. В этом случае ничто не сможет помешать им повторить импичмент, контролируя уже обе палаты Конгресса. В принципе даже опция отстранения от власти может не понадобиться, ведь Трамп фактически станет «хромой уткой» и будет вынужден учитывать мнение партийного большинства законодательной ветви власти.

В связи с этим задача минимум для республиканцев состоит в том, чтобы сохранить статус-кво (администрация + одна из палат Конгресса), а в идеале нужно переизбрание Трампа, сохранение большинства в Сенате и сокращение разрыва в Палате представителей до минимума.

С другой стороны, импичмент стал большим подарком для системных консервативных элит и многих лоббистских групп влияния, мнение которых Трамп часто игнорировал. Чрезмерное воздействие семьи в лице зятя Джареда Кушнера и дочери Иванки стало серьезным источником раздражения для многих влиятельных республиканцев. Кроме того, руководство в Конгрессе не в восторге от того, что президент старательно вербует в свои личные ряды отдельных законодателей, забывая о партийной дисциплине.

Военный удар, приведший к устранению Сулеймани, мог рассматриваться как решение многих вопросов. В свое время президент Барак Обама, который испытывал определенные сложности с рейтингом доверия и серьезным внутрипартийным расколом, решил эту проблему за год до переизбрания, когда спецназ США провел успешную операцию по уничтожению лидера террористической Аль-Каиды Усамы бен Ладена.

В прошлом году Вашингтон занес Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, что технически позволяет администрации оправдывать устранение ее членов. Теперь Трамп – герой, «отважный шериф», убравший «плохого парня», врага Америки и всего свободного мира.

Такому американцу сложно объявить импичмент, а Республиканская партия получила повестку, которая окажет нужный эффект в ходе грядущих выборов.

Сегодняшние оценки политиков-демократов яркое тому свидетельство. Главные враги Трампа – «крестный отец» импичмента конгрессмен Адам Шифф и бывший вице-президент и ныне кандидат на пост президента Джозеф Байден уже заявили о том, что мир без Касема Сулеймани станет лучше. Остальное содержание их послания о незаконности действий и возможной эскалации уже не так важно для рядового американца – оплота успеха Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выстрел в Багдаде как выстрел в Сараево. Отсчет пошел: чем грозит убийство иранского генерала Сулеймани. Мнение военного эксперта

Кроме того, этот шаг может способствовать решению двух других важных задач.

Во-первых, устранение существующих конфликтов с радикальным крылом военно-разведывательного лобби. Длительное время Трамп не принимал решительных действий против Ирана, даже после того, как Тегеран сбил американский беспилотник. Потом последовало увольнение одного из наиболее авторитетных членов этой группы влияния — Джона Болтона — с поста советника по национальной безопасности. Сегодня, когда решена проблема баланса в администрации лоббистов могущественной тройки (LockheedMartin, Boeing и Raytheon), Дональду нужно вернуть доверие условной «партии войны».

Во-вторых, сбор средств. Избирательный процесс для крупных политиков постоянен, и поиск средств на переизбрание никогда не прерывается. Существует стереотип, что миллиардеры сами могут спонсировать свои кампании. Однако смысл предвыборной гонки заключается в том, чтобы рисковать не своими, а чужими деньгами. И Дональд здесь не исключение.

Основной спонсор прошлой кампании Трампа и главный донор партии – игорный магнат Шелдон Адельсон, который на протяжении всей жизни оказывал поддержку консервативному израильскому лобби в лице Американо-Израильского комитета по общественным делам (АИКОД). По данным Центра ответственной политики, на выборы 2016 года он выделил 82 млн долларов и сделал пожертвование в инаугурационный фонд Трампа в размере 5 млн долларов. За отчетный 2018 год он направил на нужды республиканцев 123 млн долларов, что стало рекордом для «индивидуальных взносов».

Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, признание за Израилем права на Голанские высоты и жесткие действия в отношении Ирана несомненно способствуют сохранению дальнейшей поддержки Трампа со стороны израильских групп влияния (и они не всегда обязательно совпадают с интересами государства Израиль).

Конечно, существует и обратная сторона медали – серьезные внешнеполитические риски. Вряд ли подобный шаг будет положительно воспринят международным сообществом, включая союзников по НАТО. Однако это меньшее из зол для Трампа. Все-таки сегодняшний Иран является не просто региональной ближневосточной державой, а важным фактором мировой политики.

Для нынешнего режима в Иране идеологическая безопасность – фундамент, без которого страна прекратит свое существование как самостоятельный субъект. Касем Сулеймани был одним из наиболее значимых элементов в этой конструкции. Его устранение укрепит позиции радикальных групп в Тегеране, которые с самого начала не верили в успех политического диалога с Вашингтоном. Сложно сказать, к чему все это может привести, но ясно одно: Трамп вбил последний гвоздь в гроб иранского наследия Обамы.

Арег Галстян

политолог-американист

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Зачем Дональд Трамп начал новый политический сезон с военной спецоперации. В большой политике совпадения случаются крайне редко, и ракетный удар американцев, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, однозначно был совершен для достижения конкретных целей. Значительная часть российских экспертов рассматривает этот шаг Вашингтона как некую прелюдию к неизбежному военному конфликту с Ираном, который до […]