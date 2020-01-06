Экс-супруга режиссера Сарика Андреасяна рассекретила своего бойфренда

06.01.2020, 4:04, Разное

Как известно, в позапрошлом году режиссер Сарик Андреасян расстался со своей супругой Аленой, с которой прожил более 7 лет. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Несколько дней назад экс-возлюбленная кинодеятеля представила нового избранника.
После развода пара никак не прокомментировала произошедшее, поэтому поклонники были очень удивлены, ведь казалось, что супруги всегда излучали счастье. В конце концов, бывшей жене Андреасяна удалось оправиться после расставания лишь через года, а недавно на её странице в социальной сети появилась фотография, на которой она запечатлена в компании загадочного брюнета.

Экс-супруга режиссера намекнула, что этот мужчина является её новым возлюбленным. К слову, Андреасян не решилась рассказывать, каким образом ей удалось познакомиться со своим спутником.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Как известно, в позапрошлом году режиссер Сарик Андреасян расстался со своей супругой Аленой, с которой прожил более 7 лет. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Несколько дней назад экс-возлюбленная кинодеятеля представила нового избранника. После развода пара никак не прокомментировала произошедшее, поэтому поклонники были очень удивлены, ведь казалось, что супруги всегда излучали […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика