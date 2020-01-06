Экс-супруга режиссера Сарика Андреасяна рассекретила своего бойфренда

Как известно, в позапрошлом году режиссер Сарик Андреасян расстался со своей супругой Аленой, с которой прожил более 7 лет. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Несколько дней назад экс-возлюбленная кинодеятеля представила нового избранника.
После развода пара никак не прокомментировала произошедшее, поэтому поклонники были очень удивлены, ведь казалось, что супруги всегда излучали счастье. В конце концов, бывшей жене Андреасяна удалось оправиться после расставания лишь через года, а недавно на её странице в социальной сети появилась фотография, на которой она запечатлена в компании загадочного брюнета.
Экс-супруга режиссера намекнула, что этот мужчина является её новым возлюбленным. К слову, Андреасян не решилась рассказывать, каким образом ей удалось познакомиться со своим спутником.
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Последнее: Как известно, в позапрошлом году режиссер Сарик Андреасян расстался со своей супругой Аленой, с которой прожил более 7 лет. Тем не менее, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Несколько дней назад экс-возлюбленная кинодеятеля представила нового избранника. После развода пара никак не прокомментировала произошедшее, поэтому поклонники были очень удивлены, ведь казалось, что супруги всегда излучали […]
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