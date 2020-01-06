Мнение: Вывод войск

Решение иракского парламента о выводе в течение года всех иностранных (читай американских) вооруженных сил с территории Ирака выглядит грозно, но совершенно бесполезно.

По сути, сегодня армия США в Ираке — последний "костыль", скрепляющий эту страну от окончательного распада. И еще один шаг к известной "карте полковника Петерса", причем даже неважно — является ли та карта трезвой оценкой перспектив региона или это некий зловещий план мировой закулисы.

Ирак уже продемонстрировал, что баланс сил, существовавший во времена Саддама Хусейна, являлся оптимальным с точки зрения сохранения единой страны в ее формальных нынешних границах. Почему так — разговор особый, но шиитское большинство, взяв в свои руки власть, не смогло подняться до понимания задач страны, а стало использовать власть исключительно с точки зрения получения преимуществ для своей социальной группы.

Это уже привело к политике геноцида суннитского меньшинства, что привело к возникновению Исламского государства. Убогая попытка создания лояльных проправительственных суннитских структур вроде Ас-Сахвы закончилась предсказуемо — база поддержки ИГИЛ в суннитской среде была, есть и остается неизмеримо более высокой, чем у любой лоялистской группы. Кроме того, не нужно забывать, что в суннитской среде есть и другие течения и движения помимо ИГИЛ, но все они абсолютно нелояльны действующей власти.

В реальности в 14 году ситуация могла обернуться возвратом к прежнему балансу сил — Исламское государство летом 14 года входило в Багдад, но развалившуюся армию и правительство спас Иран, который вторгся на территорию Ирака и остановил отряды ИГ, которым не хватило времени на оргстроительство. Фактически в Ирак из Сирии весной 14 года вторглось порядка 2-2,5 тысяч боевиков ИГ, а в июле 14 к Багдаду подходила уже 80-тысячная армия суннитов, и еще около 40 тысяч распределились по четырем провинциям страны. У ИГИЛ попросту не хватило командиров, чтобы организовать огромные массы добровольцев в хоть что-то организованное, и в итоге 20-тысячный корпус КСИР, военных и иранских "ихтамнетов" смогли остановить и разгромить значительную часть абсолютно неорганизованных сил суннитов, выиграв главное — время.

Но даже в этом случае Иран и проиранские коллаборационистские группировки не смогли добиться перелома в войне, и только международная коалиция бросила на ИГИЛ последнюю соломинку, которая и решила его судьбу. Не сразу, а через долгих и крайне тяжелых для Ирака три года гражданской войны.

Шииты не сделали никаких выводов — сегодня политика в отношении суннитского меньшинства ничуть не менее жестокая, чем раньше, а значит — новое суннитское восстание — это только вопрос времени. Под чьими знаменами — совершенно неважно. Будет ли это реинкарнация ИГ, будет ли это суфийская Армия накшбанди или какая-то иная структура, которая возникнет в будущем. Важно то, что противоречие существует, и оно не разрешено. Если Ирак не в состоянии обеспечить приемлемые условия жизни и безопасность всем своим гражданам, значит, их обеспечат другие государства, которые рано или поздно возникнут на его территории. И естественно, в ходе конфликта и войны.

Военные США по факту держат существующее статус-кво — не давая Ираку развалиться, но и не пытаясь разрешать противоречия между шиитской, суннитской и курдской общинами. Американцы уже получили урок, что они ничего не могут сделать в этом котле — в нем не работают приемы и технологии, с той или иной степенью успешности применяемые ими в других цивилизационных условиях. А потому самое разумное — держать ситуацию хоть на каком-то управляемом уровне.

Однако такая политика категорически идет вразрез с планами Ирана, у которого времени как раз нет. Без строительства новой Персидской империи (пусть она и будет называться проектом "шиитского полумесяца"), в которой покоренные провинции будут платить дань метрополии, нынешний Иран рухнет рано или поздно. А под санкциями — скорее рано, чем поздно.

Поэтому Иран и интенсифицирует конфликт, пытаясь разрушить сложившееся равновесие. Однако ценой неизбежно станет фрагментация существующего пространства, и две суннитские территории, которые сегодня уже возникают в регионе — сирийская и иракская — неизбежно сольются в одну, разбивая "шиитский пояс" и делая новую Персидскую империю предельно неустойчивой. В прежние времена можно было решить проблему тотальным геноцидом нелояльного населения — и как раз в истории Междуречья геноцидом удивить кого-либо было невозможно: слишком плодородная земля была центром постоянного притяжения внешних врагов, и решение проблем вторжения всегда находилось в полном истреблении — либо прежних обитатетелей, либо захватчиков. Кстати, во многом из-за этого иракцы (и алжирцы) являются наиболее жестокими арабскими народами (об этом писал советский и российский востоковед Георгий Мирский) — сами условия предельно комфортной во всех отношениях территории проживания ставили вопрос выживания на ней однозначно — или ты, или они.

Но сегодня — не вчера. Геноцид чреват, да и требует невероятно больших ресурсов, которых у Ирана сегодня просто нет. А бесконечную войну с суннитами он не потянет. По тем же ресурсным соображениям — у него и помимо них врагов более чем достаточно. Агрессивная политика "против всех" неизбежно ведет к поражению.

Так или иначе, но сегодняшнее статус-кво в любом сценарии для Ирана гибель. Поэтому он пытается воспользоваться поводом — смертью своего главного террориста Сулеймани — для создания кризиса и разрушения равновесия. Ценой станет развал Ирака, но если сами иракцы настолько глупы, что готовы уничтожить свою страну в интересах чужой — то кто им может помешать?

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Решение иракского парламента о выводе в течение года всех иностранных (читай американских) вооруженных сил с территории Ирака выглядит грозно, но совершенно бесполезно. По сути, сегодня армия США в Ираке — последний "костыль", скрепляющий эту страну от окончательного распада. И еще один шаг к известной "карте полковника Петерса", причем даже неважно — является ли та карта […]