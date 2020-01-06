Мнение: Результаты атаки на «Лагерь Симба»

Результаты нападение боевиков "Аль-Шабаб" на американо-кенийскую военную базу "Лагерь Симба" https://colonelcassad.livejournal.com/5542197.html в Кении, которая произошла сегодня рано утром.
"Аль-Шабаб" в своем заявлении указала на то, что атака была частью компании против "иудеизации Иерусалима", которая будет продолжаться, пока Иерусалим не будет освобожден.
США в ходе атаки потеряли убитыми 1 солдата и 2 ЧВКшников. Двое солдат ранены. 6 разведывательных и транспортных самолетов/вертолетов уничтожены или повреждены.
Боевики "Аль-Шабаб" потеряли от 5 до 8 человек убитыми. На фотографиях из аэропорта показывают 5 трупов, но кенийские военные говорят о восьми (включая смертника).
Потери местного персонала неизвестны.
Данное нападение сомалийских террористов стало самым наглым за последнее время, причем они снова дают понять, что не собираются ограничивать свою активность только территорией Сомали.
Подробнее о базе "Лагерь Симба" тут https://www.thedrive.com/the-war-zone/31721/3-americans-dead-6-aircraft-destroyed-or-damaged-including-a-rare-spy-plane-in-kenya-attack
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Результаты нападение боевиков "Аль-Шабаб" на американо-кенийскую военную базу "Лагерь Симба" https://colonelcassad.livejournal.com/5542197.html в Кении, которая произошла сегодня рано утром."Аль-Шабаб" в своем заявлении указала на то, что атака была частью компании против "иудеизации Иерусалима", которая будет продолжаться, пока Иерусалим не будет освобожден.США в ходе атаки потеряли убитыми 1 солдата и 2 ЧВКшников. Двое солдат ранены. 6 разведывательных […]
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