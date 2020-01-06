Мнение: Письмо: «Муж пользуется услугами девочек по вызову»

В этом письме как и в прошлом автор хочет помочь мужчине и спасти его от зависимости. Не от алкоголя, а от полигамии.

Разница в том, что это — ее муж, с которым у нее двое детей.

Прежде всего надо снять корону Спасательницы и перестать воображать, что вы помогаете и спасаете. Пока вы корону эту не снимете, вы в неадеквате. Могущественные, величественные. А по сути вы мечететесь в панике и не знаете, то ли вам уходить, то ли вам оставаться. Вот и вся ваша миссия.

Дальше нужно понять, что вы объективно теряете, если уходите, и если теряете очень много, оставайтесь и не выносите мозг.

Вот такое простое решение. В прошлом письме автору нечего было терять кроме своих цепей, а здесь — нормальный муж и хороший отец, любит автора, хорошо обеспечивает.

Не выносите мозг. Это не метод. Таким способом ничего улучшить нельзя, только добить. И не пытайтесь спасать другого в такой ситуации. Если действительно невыносимо жить с таким, уходите. Но не устраивайте адскую жизнь себе и другим, оставаясь. И не кормите свою корону кровью, добиваясь раскаяний и страданий супруга. К сожалению у автора создалась иллюзия, что скалки эффективны, и это беда.

Остальное сами разбирайте, друзья

necochan

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Огромное спасибо за возможность написать в рубрику.

Проблема состоит в том, что муж в частых командировках пользуется услугами девочек по вызову.

Мне 38, мужу 41, двое детей (3, 7). Поженились 13 лет назад, до этого несколько лет встречались. Познакомились еще в студенческие времена. Отношения развивались очень бурно, через пару лет он уехал продолжать учебу в другую страну, а через год после этого мы поженились, и я переехала к нему. Поступила в магистратуру местного университета, что позволило более-менее выучить язык и получить котирующийся диплом. Учебу сначала оплачивал муж, потом смогла получить небольшой грант. Ну и подрабатывала по мелочи.

После окончания учебы у мужа было интересное предложение в местной компании и мы решили остаться.

Муж в принципе никогда особо не скрывал свою полигамность. Несколько раз говорил, что его заветное желание — это ЖМЖ со мной и какой-нибудь женщиной, которую выберу я. Я шланговала.

В сексе всегда был очень инициативен, да и до сих пор, когда у нас дружные периоды, он инициирует каждый день.

В начале нашей совместной жизни я была очень сильно влюблена, крышу сносило, он тоже, но не так сильно, думаю. С началом его работы начались и командировки частые. Он сидел на сайтах знакомств, находил женщин в тех странах, куда предстояла командировка, ну и там уж как пойдет. Я сначала не знала, потом появились подозрения, я включила жуткую ищейку, ну и однажды добилась того, что он признался. Истерика с моей стороны была грандиозная, но совершенно бесполезная. Я тогда в принципе была не в очень устойчивом состоянии, работы еще не было, к тому же, мы потеряли нашего первого ребенка в родах за 8 месяцев до этого события. Обвиняла его в предательстве, кричала и психовала… стыдно вспоминать. Он говорил, что это все ничего не значит, что любит только меня и нет никого важнее меня и т.д.

В общем, каким-то образом все улеглось, я нашла нормальную работу и переключилась на нее. Примерно через пол года после этого наткнулась на его незакрытый аккаунт с СЗ на нашем домашнем компе. Там было множество переписок с женщинами сексуального характера. Сначала хотела читать, потом стало противно. Собрала основные вещи и уехала. Написала ему сообщение, что читала твои переписки и уезжаю, пока буду жить в гостинице, все в порядке.

Он просил прощение, приезжал к моей работе почти каждый день, В общем, хватило меня на неделю. Я сказала, что не вернусь если он не пообещает перестать торчать на СЗ, он пообещал. С тех пор, либо очень круто прятался, либо в самом деле перестал. Но заменил это, видимо, более легким вариантом.

Потом родился старший ребенок, я ушла с работы, так как не смогла выйти в положенное время, у ребенка специфическое заболевание, не опасное для жизни, но заметно ее усложняющее. В первый год я просто провалилась куда-то, спала по 2-3 часа, плохо ела и т.д. Муж очень много работал, с ребенком старался помогать, но мне все казалось мало. Интереса к сексу почти не было, он постоянно просил, я психовала.

Во второй год стало легче, но не особо.

Я тогда догадывалась, что он спит с кем-то в командировках, но меня это не волновало особо, мое нежелание секса видимо пересилило ревность.

Потом началось все налаживаться более менее, в отношения стала возвращаться какая-то романтика и я забеременела вторым.

Рождение второго уже не было стрессом для нас, даже наоборот. Тогда я стала больше приглядываться к мужу и замечать его поведение после возвращения из командировок. Он, видимо, КСЖ, совесть его мучает, поэтому всегда понятно, гулял он или нет.

При подозрениях начинала давить на него, он признавался, я обижалась. Он говорил, что старается, но не может держать себя в руках. Что типа это такое маленькое нарушение. Что он никогда не изменял мне, когда я рядом, что у него никогда не было любовниц и типа поэтому я должна прощать мелкие грехи.

Своеобразным пиком стала ситуация, когда он уехал в командировку и мне не дошло его сообщение, что он прилетел, все в порядке. У него тогда была пересадка через третью страну, я начала волноваться, когда сообщения нет (а прилететь уже должен давно), звонила ему на оба телефона, писала на почту. Не было ответа (это очень была непривычная ситуация для меня, потому что мы на связи реально каждый день независимо от места). Так прошло пол дня в ожидании звонка. И тут он звонит и говорит “я ужасный, я сейчас еду в аэропорт и лечу домой, буду ночью”.

Прилетев, он рассказал, что у него предстояло три дня отпуска (до начала работ), про которые он мне не сказал, и что он решил сделать себе прощальный подарок, перед тем как окончательно завязать с женщинами. Поехал в какое-то место, где можно трахаться со всеми и пустился в загул, и вот через несколько часов он решил отдохнуть, включил телефон и понял, что его сообщение о том, что он долетел, до меня не дошло и что я его ищу. Тогда его вдруг жутко замучила совесть, он поняла всю низость своего поступка и так далее… Долго говорил, пару часов, я в основном молчала, только в начале вылила на него кружку воды, какой-то был внезапный порыв.

Тогда он пообещал, что это последний раз, больше не повторится. Что семья — это единственное, что для него важно, что все что он делает, это ради нас. И так далее….

Я не знала что делать, не работаю, двое маленьких детей. Чужая страна, даже к маме не уйти.

Хотела уезжать в Россию, стало жалко детей, он очень хороший отец, Все свободное время проводит с детьми, много занимается с ними и дает им гораздо больше, чем я, как мне кажется.

В это время я начала искать способы заработать деньги, начала небольшой бизнес, который сейчас уже приносит заметный доход, на который я смогла бы с детьми прожить в России (но все равно, в 6 раз меньше, чем доход мужа).

После этой ситуации был еще один, как он сказал “срыв”. После этого срыва, я сказала, что больше не буду с ним спать и мы остаемся рядом просто как родители.

Примерно пол года мы не спали, он делал попытки, я отказывала. Пока в один момент он не оказался слишком страстным и настойчивым.

После этого муж купил дом, мы переехали, вроде все прекрасно, я начала проявлять какую-то теплоту в его сторону (много лет я никак не могла заставить себя даже коснуться его первая. Отвечала на ласки, но никогда не инициировала, и даже просто не обнимала первая, связываю это с изменами). Мне начало казаться, что он изменился. Но вот он вернулся из последней командировки и я поняла, что опять. Спросила прямо, он не стал отрицать. Сказал, что жутко стыдно, что понимает, что он все портит, что не понимает, как это произошло, как будто бы не он вызывал эту женщину.

Я ушла спать к детям. Общаюсь с ним нормально. Как бы разделила сферу быта и родительства, где у меня нет к нему никаких претензий, от сферы любви и секса.

Но не вижу, что делать дальше. Понимаю, что ход сейчас на его стороне, но как быть вообще со всей этой историей.

У него видимо какая-то зависимость, или это просто мой колпачок на нем, чтобы не видеть чего-то менее приятного.

Могу ли я как-то помочь ему? Иногда мне кажется, что он в самом деле мечтал бы от этого освободится, или это корона Спасателя?

Внешность у меня нормальная, занимаюсь йогой уже много лет, это позволяет держать себя в форме.

Спасибо большое за ваш блог, последний год читаю каждый день, очень надеюсь, что не в пустую. Участвовала в тестировании номер 13, набрала 49 баллов.

Источник: Эволюция

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Последнее: В этом письме как и в прошлом автор хочет помочь мужчине и спасти его от зависимости. Не от алкоголя, а от полигамии. Разница в том, что это — ее муж, с которым у нее двое детей. Прежде всего надо снять корону Спасательницы и перестать воображать, что вы помогаете и спасаете. Пока вы корону эту не […]