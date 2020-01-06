Наука: Разовая доза кетамина может снизить употребление алкоголя

Этот путь к воздержанию, на первый взгляд, весьма сомнительный, но исследование опубликованное в Nature Communications показало, что курс лечения, включающий одноразовый приём кетамина, может помочь любителям алкоголя существенно сократить его потребление.

По словам учёных, которые провели это исследование, кетамин, более известный как рекреационный наркотик и транквилизатор для животных, можно использовать для «переписывания» воспоминаний, связанных с выпивкой. В свете полученных данных открывается перспектива создания совершенно новой формы лечения алкогольной зависимости.

«Действительно, — утверждает руководитель исследования доктор Рави Дас (Ravi Das), психолог Университетского колледжа Лондона (University College London), — употребление алкоголя резко упало, и этот уровень сохранялся или даже снижался на протяжении девяти месяцев [по истечении курса лечения]. Я не ожидал такой эффективности».

Появляется всё больше фактов, говорящих о том, что кетамин можно использовать для разрушения воспоминаний. Это и вдохновило учёных на проведение исследования. При алкоголизме воспоминания способны приводить к формированию вредных паттернов поведения — например, у человека может выработаться привычка реагировать на определённый фактор страстным желанием выпить.

«Каждая форма поведения кодируется в нашей памяти, — утверждает Дас. — Отсюда важный вывод: эти привычки и бесполезные воспоминания можно раскодировать».

В исследовании приняло участие 90 человек, злоупотреблявших спиртными напитками, но не имевших диагноза «расстройство, связанное с употреблением алкоголя». В среднем их недельная доза алкоголя составляла 74 единицы — количество, которое эквивалентно примерно 30 пинтам пива и в пять раз выше рекомендуемого уровня. Все они, прежде всего, были страстными любителями пива.

В первый день перед каждым участником исследования ставили кружку пива и говорили, что разрешат её выпить после просмотра нескольких картинок, на которых изображено пиво и пьющие его люди. Просмотрев картинки, участник получал возможность выпить пиво, но во второй день такая же процедура завершалась изъятием пива.

Как известно, неожиданная отмена ожидаемой награды временно нарушает усвоенные ассоциации. Обычно в течение нескольких минут и часов после такого случая память восстанавливает всё, что было усвоено. Но кетамин блокирует НМДА-рецептор головного мозга, который необходим для формирования воспоминаний. Поэтому у исследователей была надежда на то, что короткий период нестабильности предоставит мозгу возможность переписать воспоминания, связанные с выпивкой, причём так, чтобы переписанное смогло закрепиться.

В ходе исследования, изъяв пиво, некоторым участникам делали внутривенную инфузию кетамина, а другим — инфузию плацебо. Третья группа, как и первая, получала кетамин, но без психологического вмешательства.

Данный метод лечения оказался успешным. В течение 10-дневного периода наблюдения у испытуемых, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, существенно снизилось желание пить, при этом, по сравнению с другими участниками исследования, они меньше выпили, и у них было меньше дней, когда они выпивали.

Созданный исследователями эффект сохранялся в течение девяти месяцев наблюдения. Во всех трёх группах потребление алкоголя снизилось, но у тех, кто прошёл кетаминовый курс лечения, общее улучшение здоровья оказалось намного более выраженным, чем у остальных участников исследования: за девять месяцев эти люди вдвое уменьшили среднее потребление алкоголя.

По словам Даса, его команда подала заявку на то, чтобы было профинансировано клиническое испытание, цель которого — выяснить, способна ли такая форма лечения помогать людям избавляться от алкогольной зависимости.

«Если результаты данного исследования окажутся воспроизводимыми, — говорит Руперт Макшейн (Rupert McShane), психиатр-консультант и почётный старший лектор в области медицинских наук (honorary senior clinical lecturer) Оксфордского университета, — это может иметь очень большое значение. В широком смысле это может означать, что, спровоцировав некую привычную последовательность мыслей, можно полезно разрушить эту цепочку с помощью одной лишь инфузии кетамина. Стоит это доказать — и появится много новых форм лечения».

Однако, отмечает Макшейн, даже авторы данного исследования признают, что у него есть серьёзный недостаток: у тех, кто прошёл кетаминовый курс лечения, до участия в исследовании средний уровень потребления алкоголя был выше, чем у других.

«Это просто неудачное стечение обстоятельств. Такое иногда происходит, когда участников случайным образом распределяют по группам, — говорит Макшейн. — И вот какая сложилась ситуация: главный результат мог быть получен благодаря тому, что, согласно статистике, пьющие больше, чем другие, снижают своё потребление алкоголя тоже, как правило, больше, чем другие. Так что, к сожалению, интерпретировать полученные данные однозначно не представляется возможным».

Селия Морган (Celia Morgan), профессор психофармакологии Эксетерского университета (The University of Exeter), также изучает возможность применения кетамина при лечении алкоголизма. Она считает, что исследование Даса является важной частью усилий, предпринимаемых в данной сфере научного поиска, но, прежде чем использовать полученные данные в медицине, нужно провести дополнительные исследования, чтобы лечение людей с алкогольной зависимостью оказалось эффективным и чтобы все связанные с ним риски были хорошо изучены.

«Тот факт, что это люди, которые пьют много, но не ежедневно, и которые не соответствуют критериям, позволяющим диагностировать расстройство, связанное с употреблением алкоголя, означает, что использование кетамина как лечебного средства должно быть тщательно протестировано», — заявила она.

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