Омолодившегося Александра Малинина фанаты сравнили с женщиной

06.01.2020, 3:04, Разное

Поклонники Александра Малинина заявили, что после процедур омоложения он стал похож на женщину. По мнению фанатов, на снимке, который артист обнародовал на своей странице с Instagram, его очень просто можно спутать с супругой.
Подписчики Малинина предположили, что он начал увлекаться омолаживающими уколами, из-за чего его внешность сильно изменилась. Некоторые даже сравнили знаменитость с Ольгой Бузовой из-за женственных черт лица. Сам артист не стал комментировать высказывания такого рода под новым снимком.

Фото, под которым начались споры по поводу омолаживающих уколов, было сделано в Таиланде, где Малинин с семьей провел отпуск. Среди фанатов нашлись и те, кто обвинил артиста в чрезмерном использовании фотошопа.



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