Гуайдо «переизбрали» главой Национальной ассамблеи Венесуэлы

06.01.2020, 2:58, Новости дня

Поддерживающие Хуана Гуайдо парламентарии «переизбрали» его главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщают СМИ.

Заседание оппозиционных депутатов прошло в редакции газеты El Nacional. 100 депутатов поддержали кандидатуру Гуайдо, передает ТАСС со ссылкой на VPI.

Гуайдо заявил, что «диктатура» Николаса Мадуро «совершила еще один политический промах». По словам Гуайдо, на заседании в здании парламента «присутствовало 26 или 29 депутатов».

Прежнее руководство венесуэльского парламента не присутствовало на заседании, на котором провластный депутат Луис Парра был избран новым спикером, передает РИА «Новости» со ссылкой на VIVOplay.

При этом сторонники Гуайдо хотели сорвать заседание, кричали, ходили по столам и требовали отменить голосование.

США, страны Группы Лимы, ЕС не признали выборы нового спикера парламента Венесуэлы и продолжают считать спикером Гуайдо.

Национальная ассамблея Венесуэлы состоит из 167 депутатов.

Напомним, Гуайдо был снят с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы по итогам голосования депутатов.



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