США будут действовать без колебаний в случае провокаций Ирана – Помпео

5 января госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что Соединенные Штаты решительно будут отвечать на возможные провокации Ирана.

Об этом Помпео сообщил в Twitter.

«Джайшанкар и я только что обсудили продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Ирана. Администрация [президента США Дональда] Трампа будет действовать без колебаний, чтобы сохранить жизнь американцев, а также жизни наших друзей и союзников в безопасности», – написал Помпео.

[email protected] and I spoke just now regarding Iran’s continued threats and provocations. The Trump Administration won’t hesitate to act to keep American lives, and those of our friends and allies, safe.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2020

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Помпео 5 января обсудил «продолжающиеся провокации и угрозы Ирана» на Ближнем Востоке с главой правительства и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

