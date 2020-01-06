В России под лед провалились несколько десятков автомобилей рыбаков

5 января несколько десятков автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Приморскому краю.
Машины были припаркованы в 5 метрах от берега, глубина в этом месте составляет 1,5 – 2 метра, сказано в релизе.
Представитель МЧС уточнил в комментарии «РИА Новости», что речь идет об около 30 автомобилях.
По его словам, некоторые из них ушли под лед по крышу, некоторые – по капот, у части автомобилей оказались в воде только колеса. Некоротрые транпортные средства смогли выехать на берег самостоятельно, остальных доставали спасатели.
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Лед начал проваливаться после того, как рыбаки сделали несколько лунок в непосредственной близости к автомобилям, чтобы проверить его толщину, рассказали «Восток-Медиа» очевидцы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 5 января несколько десятков автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Приморскому краю. Машины были припаркованы в 5 метрах от берега, глубина в этом месте составляет 1,5 – 2 метра, сказано в релизе. Представитель МЧС уточнил в комментарии «РИА Новости», что речь идет об около […]
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