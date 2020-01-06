Медики рассказали о важности употребления инжира для здоровья легких

В период развития простудных заболеваний каждый человек должен защитить себя от вредоносных микроорганизмов. С этой задачей ему может помочь инжир, отметили врачи. По их словам, данный продукт обеспечит здоровье легких, а также предотвратит развитие других заболеваний.
При этом, многие жители РФ даже не подозревают, что инжир является лучшим выбором для усиления иммунной системы даже по сравнению со смородиной и малиной. Его можно использовать в качестве профилактического средства от ангины и простуды. Как правило, продукт употребляют в виде варенья (разведенного, к примеру, с молоком) или джема.
Кроме противовоспалительных свойств, инжир способен снижать повышенную температуру тела, ускоряя процесс выздоровления. Людям, страдающим от недугов сердечно-сосудистой системы, также стоит задуматься об употреблении этой ягоды, так как она положительно влияет на стенки кровеносных сосудов и снижает уровень холестерина.
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Последнее: В период развития простудных заболеваний каждый человек должен защитить себя от вредоносных микроорганизмов. С этой задачей ему может помочь инжир, отметили врачи. По их словам, данный продукт обеспечит здоровье легких, а также предотвратит развитие других заболеваний. При этом, многие жители РФ даже не подозревают, что инжир является лучшим выбором для усиления иммунной системы даже по […]
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