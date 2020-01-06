Daily Mail — в Великобритании растёт доля мусульман и снижается доля христиан

Численность мусульманского населения Великобритании впервые в истории превысила 3 миллионов человек, пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование, проведённое Офисом национальной статистики. Отмечается, что среди всех религий именно мусульманство демонстрирует наибольшие темпы роста. Что касается христианства, то число его приверженцев, напротив, снижается.



Reuters

Согласно оценкам британского правительства, мусульманское население Великобритании впервые в истории превысило 3 миллионов человек, пишет Daily Mail. Исследование было проведено Офисом национальной статистики. Отмечается, что мусульмане являются группой населения с самыми быстрыми темпами прироста. В то же время количество христиан продолжает снижаться.

Что касается прочих религий, то число индуистов немного увеличилось, а доля сикхов, в свою очередь, незначительно снизилась. Доли иудеев и буддистов сохранились на прежнем уровне. При этом треть населения Великобритании либо не исповедует ни одной из религий, либо не желает обсуждать свои верования.

Как пишет Daily Mail, по результатам переписи населения 2011 года в Великобритании насчитывалось 2,7 миллионов мусульман. Таким образом, их численность увеличилась более чем на 400 тыс. человек. В свою очередь, число христиан в 2011 году составляло 33,2 миллионов человек, однако к 2016 году оно снизилось до 32,7 миллионов человек.

В исследовании говорится о том, что точные причины роста мусульманского населения пока не установлены.

Кроме того, издание пишет о том, что в новых данных не говорится о географическом расселении мусульман в Великобритании, однако такие данные можно найти в переписи 2011 года. Согласно её данным, районы с самой большой долей мусульманского населения были в Лондоне (два района с долей 34,5% и 32% соответственно) а также в Блэкберне, Йоркшире, Бирмингеме и Лутоне.

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