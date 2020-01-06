В США заявили о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность

Ракетные войска Ирана явно переведены в повышенную боевую готовность, сообщил американский чиновник.

Пока США не могут понять, «для защиты или для нападения» Иран предпринял такой шаг, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

3 января СМИ сообщали, что ракетные войска Ирана находятся в режиме ожидания, а «иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы».

Причиной обострения отношений между США и Ираном стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.





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Последнее: Ракетные войска Ирана явно переведены в повышенную боевую готовность, сообщил американский чиновник. Пока США не могут понять, «для защиты или для нападения» Иран предпринял такой шаг, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. 3 января СМИ сообщали, что ракетные войска Ирана находятся в режиме ожидания, а «иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы». Причиной обострения отношений между США и Ираном стало […]