Мнение: Дорогие друзья! Продолжаем публиковать Консервы-2019

В новую рабочую неделю, пока экспертное кукареканье по актуальным инфоповодам не полетело на нас со всех сторон, мы хотели бы войти небольшим отвлеченным рассуждением.

Наш людской век, как вы сами знаете, недолог. Не пройдет и 70 лет, как авторы канала, как и абсолютное большинство его подписчиков, отправятся изучать потусторонний мир.

Возможно, именно с непродолжительностью нашей жизни отчасти связаны протестные позывы некоторых соотечественников. Понимаем, на уровне тезиса похоже на наркоманский загон, но попробуем объяснить в потятной терминологии.

Если взять пирамиду Маслоу, то мы увидим, что первые три блока-потребности – физиологические, потребность в безопасности и потребность в принадлежности — у абсолютного большинства городских жителей естественным образом удовлетворяются годам к 20 или даже раньше. Еда, жилье, некий финансовый доход и базовая социальная защищенность для нас уже почти два десятилетия являются нормой. Не как у Шувалова, но все же.

Следующая стадия – потребность в признании и уважении окружающих. У нормальных людей удовлетворение этой потребности связано с многолетним трудом, многоуровневым повышением квалификации и многократным совершением ошибок на профессиональном пути. Другими словами, годам к 40 можно стать признанным специалистом на выбранном направлении: имеешь библиотеку систематизированных знаний по отрасли, умеешь переложить эти знания на практику, при этом башка все еще неплохо работает, хронические болезни не портят характер и до старческого маразма далеко.

Но наш людской век, как вы сами знаете, недолог. Наскоком пройдя три первые стадии пирамиды – путь, который еще полвека назад мог растянуться на полжизни – некоторые настолько привыкают к динамике, что потребность в признании и потребность в самовыражении, им кажется, тоже могут быть удовлетворены в кратчайшие сроки. И вот тут возникает загвоздка.

Желание срезать свой естественный путь развития, разумеется, не находит понимания у тех, кто решил пройти дистанцию честным образом — ишача как краб на галерах. При этом уже сформировавшаяся группа по интересам «жизнь нам должна» (часто для благовидности подменяется на «государство нам должно») говорит, что ты в своих чаяниях как бы не одинок. Что есть умные недооцененные ребята, которые понимают твою проблему, которые заодно с тобой.

Мысль о том, что процесс получения признания и самовыражение могут растянуться до конца жизни, причем, с неизвестным результатом, угнетает людей, привыкших к легким достижениям, которые для них похожи на ачивки в игре.

И поскольку живем мы относительно недолго, возникает страх потратить лучшие годы в погоне за возможным миражом.

Самое простое решение при таком раскладе – обвинить окружающую действительность в создании искусственных рамок, которые якобы мешают жить полной жизнью. И получить несложное признание в кругу единомышленников, которые также предпочли сойти с дистанции социального марафона.

Это, в свою очередь, оставляет лишь один путь самовыражения – борьбу с существующей системой.

На наш взгляд, государство обязано обеспечить первые две ступени пирамиды. Третья у здоровых людей реализуется естественным путем. Оставшиеся две каждый человек решает для себя — пройти или не пройти – самостоятельно.

Надеемся, жизненная скоротечность вас не пугает.

Теперь можем начинать понедельник.

[Орда] – родная, злобная, твоя

Источник: Конт

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