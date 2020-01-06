Sunday Times — Китай отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны

Тайваньские специалисты в сфере кибербезопасности выявили попытки КНР с помощью искусственного интеллекта оказать влияние на предстоящие выборы на острове, пишет The Sunday Times. Как отмечается в статье, таким образом Пекин отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны.
Reuters
Китай уже использует свои знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для повальной слежки внутри страны, укрепления своей экономики и развития армии, пишет The Sunday Times. А теперь он ещё и отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны.
Тайваньские специалисты в области кибербезопасности обнаружили признаки того, что Пекин использует ИИ для вмешательства в выборы за рубежом.
В преддверии президентских и парламентских выборов на Тайване власти обнаружили, что Пекин и подконтрольные ему силы проводят некое подобие экспериментов с использованием сообщений и дезинформации, сгенерированных искусственным интеллектом.
Всё это может быть предвестием того, что КНР «займётся экспортом своих оруэлловских инструментов манипуляции и контроля для оказания влияния на другие демократии», говорится в статье.
«По нашему мнению, мы наблюдаем то, как Китай впервые тестирует использование искусственного интеллекта в рамках своих операций по оказанию влияния на выборы», — заявил Цзэн Исуо директор отдела по киберборьбе при Тайваньском институте исследований в сфере национальной обороны и безопасности.
Как прогнозируют аналитики, если китайские программисты смогут обучить умные машины имитировать язык избирателей, то это в корне изменит ситуацию в сфере распространения фейковых новостей и дезинформации через анонимные аккаунты в социальных сетях.
Тайвань по соображениям безопасности не стал уточнять, какие именно сообщения и в каких соцсетях были, по их мнению, сгенерированы ИИ.
Между тем, как полагают тайваньские власти, таким образом Пекин пытается показать, что демократия не работает.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тайваньские специалисты в сфере кибербезопасности выявили попытки КНР с помощью искусственного интеллекта оказать влияние на предстоящие выборы на острове, пишет The Sunday Times. Как отмечается в статье, таким образом Пекин отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны. Reuters Китай уже использует свои знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для повальной слежки внутри страны, укрепления своей экономики […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ганапольский: Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга / 25 декабря
- В Кремле назвали спекуляциями сообщения о переносе послания президента федсобранию / 31 декабря
- Хоркина призвала не паниковать из-за решения ВАДА / 26 ноября
- Берлин намерен улучшать отношения с Москвой, но не «через головы» восточных европейцев / 26 ноября
- Календарь: 22 декабря — День энергетика / 22 декабря
- Германия инициирует встречу глав МИД стран-членов ЕС из-за эскалации конфликта между Ираном и США / 6 января
- Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Одесской области изменил показания / 11 декабря
- Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове» / 12 декабря