Sunday Times — Китай отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны

Тайваньские специалисты в сфере кибербезопасности выявили попытки КНР с помощью искусственного интеллекта оказать влияние на предстоящие выборы на острове, пишет The Sunday Times. Как отмечается в статье, таким образом Пекин отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны.



Reuters

Китай уже использует свои знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для повальной слежки внутри страны, укрепления своей экономики и развития армии, пишет The Sunday Times. А теперь он ещё и отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны.

Тайваньские специалисты в области кибербезопасности обнаружили признаки того, что Пекин использует ИИ для вмешательства в выборы за рубежом.

В преддверии президентских и парламентских выборов на Тайване власти обнаружили, что Пекин и подконтрольные ему силы проводят некое подобие экспериментов с использованием сообщений и дезинформации, сгенерированных искусственным интеллектом.

Всё это может быть предвестием того, что КНР «займётся экспортом своих оруэлловских инструментов манипуляции и контроля для оказания влияния на другие демократии», говорится в статье.

«По нашему мнению, мы наблюдаем то, как Китай впервые тестирует использование искусственного интеллекта в рамках своих операций по оказанию влияния на выборы», — заявил Цзэн Исуо директор отдела по киберборьбе при Тайваньском институте исследований в сфере национальной обороны и безопасности.

Как прогнозируют аналитики, если китайские программисты смогут обучить умные машины имитировать язык избирателей, то это в корне изменит ситуацию в сфере распространения фейковых новостей и дезинформации через анонимные аккаунты в социальных сетях.

Тайвань по соображениям безопасности не стал уточнять, какие именно сообщения и в каких соцсетях были, по их мнению, сгенерированы ИИ.

Между тем, как полагают тайваньские власти, таким образом Пекин пытается показать, что демократия не работает.

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Последнее: Тайваньские специалисты в сфере кибербезопасности выявили попытки КНР с помощью искусственного интеллекта оказать влияние на предстоящие выборы на острове, пишет The Sunday Times. Как отмечается в статье, таким образом Пекин отрабатывает на Тайване приёмы ведения кибервойны. Reuters Китай уже использует свои знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для повальной слежки внутри страны, укрепления своей экономики […]