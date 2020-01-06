Les Echos — ВТО празднует 25 лет, продолжая искать выход из кризиса

Всемирная торговая организация (ВТО) отмечает своё 25-летие в разгар кризиса системы и готовится к реформам, призванным её спасти, пишет Les Echos. В возникших проблемах виноват национальный эгоизм некоторых развитых стран: так, Дональд Трамп с приходом к власти начал критиковать организацию за несправедливое отношение к США и саботировать её работу.



Reuters

В этом году Всемирная торговая организация (ВТО) празднует свой 25-летний юбилей в практически парализованном состоянии, пишет Les Echos. Заменив в 1995 году Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GATT), она не прекращала расширяться и сейчас включает 164 страны-члена, в том числе Китай (с 2001 года) и Россию (с 2012 года). Однако в последнее время организация не справляется со всеми задачами, которые призвана решать.

Как рассказывает французская газета, за четверть века существования ВТО объём мировой торговли в долларовом эквиваленте вырос практически в четыре раза, а реальный объём — в 2,7 раза, хотя за тот же период мировой ВВП подрос всего в два раза. В то же время таможенные пошлины уменьшились почти вдвое — в среднем с 10,5% до 6,4%.

Глобализация экономики и развитие цепочек создания стоимости международных компаний в большей степени служат основой развития торговли товарами и услугами. Как подчёркивает действующий генеральный директор организации Роберту Азеведу, «сейчас торговля в этих цепочках создания стоимости составляет около 70 процентов общей торговли товарами». Такой рост торговли позволил развивающимся странам сократить своё отставание. Азеведу считает, что не является простым совпадением и то, что за время работы ВТО быстрее, чем когда-либо, уменьшался процент бедности: если в 1995 году более трети людей находилось за чертой крайней бедности, то сейчас их меньше 10%.

Однако, отмечается в статье, не всем ВТО принесло счастья: в старых богатых странах недовольство глобализацией продолжает расти, а исключённые из неё подпитывают популистские движения в США и Европе. С самого начала организация, призванная регламентировать торговлю товарами и услугами, управлять инвестициями, правами на интеллектуальную собственность, следить за устойчивым развитием и экологией, столкнулась помимо всего с национальным эгоизмом. Пропасть между индустриальными странами и развивающимися, особенно в вопросах сельского хозяйства, не позволила значительно продвинуться в переговорах в Женеве, где находится штаб-квартира ВТО. В результате за все 25 лет так и не был принят всеохватывающий закон после Уругвайского раунда 1995 года, положившего конец GATT.

Кроме того, приход к власти Дональда Трампа стал последним предательством многостороннего подхода, который принят в ВТО. Критикуя международную организацию за якобы несправедливое отношение к его стране, президент Соединённых Штатов смог чуть больше парализовать работу ВТО, что вылилось в едва ли не блокировку Органа по разрешению споров — жемчужину в короне: с 1995 года он зарегистрировал 593 конфликта и вынес решения по более чем 350 из них.

Таким образом, пишет в заключение Les Echos, система всерьёз парализована. По словам генерального директора ВТО, он уже консультируется по различным аспектам реформы Органа по разрешению споров и планирует начать диалог на самом высоком уровне в Женеве и других столицах для поиска возможных решений. Это одна из самых трудных задач, потому что ВТО кажется заложником в параллельном торговом конфликте между США и Китаем. Евросоюз, со своей стороны, попытается спасти отчасти созданную по его образу и подобию организацию, поэтому все взгляды сейчас прикованы к предстоящему саммиту министров торговли, который пройдёт в июне в столице Казахстана.

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