Мнение: В парламент Ирака внесена резолюция о выводе американских войск

В парламент Ирака внесена на рассмотрение резолюция, которая запрещает присутствие любых иностранных войск на территории Ирака, а также запрещает использование воздушного пространства Ирака в военных целях.

Курдские фракции заявили, что не будут участвовать в голосовании. Курды в очередной раз демонстрируют, что несмотря на все предательства со стороны США, они по-прежнему находятся на поводке у Вашингтона. Данный демарш им разумеется аукнется в будущем, как это уже не раз за последние годы бывало в Ираке и Сирии.

Вокруг парламента Ирака предприняты усиленные меры безопасности — развернуты дополнительные силы полиции и спецназа.

"Катаиб Хезбалла" предупреждает депутатов, которые проигнорируют заседание или проголосуют против изгнания США из Ирака, что после этого они не смогут въехать в Багдад.

Голосование должно пройти сегодня до вечера. Вечером ситуация может усугубиться, так как еще вчера иракских военных предупредили, что они должны держаться как минимум на расстоянии в 1 километр от американских баз.

В иранских городах сегодня огромное число людей вышли на улицы дабы проститься с Кассемом Сулеймани. Ни один из деятелей за последние годы не удостаивался таких массовых почестей.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В парламент Ирака внесена на рассмотрение резолюция, которая запрещает присутствие любых иностранных войск на территории Ирака, а также запрещает использование воздушного пространства Ирака в военных целях.Курдские фракции заявили, что не будут участвовать в голосовании. Курды в очередной раз демонстрируют, что несмотря на все предательства со стороны США, они по-прежнему находятся на поводке у Вашингтона. Данный […]