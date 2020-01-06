Мнение: В парламент Ирака внесена резолюция о выводе американских войск

В парламент Ирака внесена на рассмотрение резолюция, которая запрещает присутствие любых иностранных войск на территории Ирака, а также запрещает использование воздушного пространства Ирака в военных целях.
Курдские фракции заявили, что не будут участвовать в голосовании. Курды в очередной раз демонстрируют, что несмотря на все предательства со стороны США, они по-прежнему находятся на поводке у Вашингтона. Данный демарш им разумеется аукнется в будущем, как это уже не раз за последние годы бывало в Ираке и Сирии.
Вокруг парламента Ирака предприняты усиленные меры безопасности — развернуты дополнительные силы полиции и спецназа.
"Катаиб Хезбалла" предупреждает депутатов, которые проигнорируют заседание или проголосуют против изгнания США из Ирака, что после этого они не смогут въехать в Багдад.
Голосование должно пройти сегодня до вечера. Вечером ситуация может усугубиться, так как еще вчера иракских военных предупредили, что они должны держаться как минимум на расстоянии в 1 километр от американских баз.
В иранских городах сегодня огромное число людей вышли на улицы дабы проститься с Кассемом Сулеймани. Ни один из деятелей за последние годы не удостаивался таких массовых почестей.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В парламент Ирака внесена на рассмотрение резолюция, которая запрещает присутствие любых иностранных войск на территории Ирака, а также запрещает использование воздушного пространства Ирака в военных целях.Курдские фракции заявили, что не будут участвовать в голосовании. Курды в очередной раз демонстрируют, что несмотря на все предательства со стороны США, они по-прежнему находятся на поводке у Вашингтона. Данный […]
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