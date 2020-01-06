Германия инициирует встречу глав МИД стран-членов ЕС из-за эскалации конфликта между Ираном и США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас инициирует встречу глав МИД стран-членов ЕС из-за эскалации конфликта между Ираном и США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Как европейцы, мы доказали надежные каналы связи со всех сторон, которые мы должны в полной мере использовать в этой ситуации», – подчеркнул Маас.

Он предложил Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Борреллю перенести встречу министров иностранных дел на будущую неделю, чтобы оперативно договориться «об общем направлении действий».

Маас заявил, что главный интерес заключает в том, чтобы Ирак не стал жертвой данного конфликта.

Представители ЕС планируют обратиться к Багдаду, чтобы уточнить дальнейшие планы руководства страны.

Маас отметил, что борьба с ИГИЛ в Ираке не закончена и террористы все еще остаются серьезной угрозой.

«Мы готовы продолжить нашу поддержку, если потребуется, и там, где это позволяет ситуация. Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, как можно скорее должна состояться встреча коалиции против ИГИЛ», – добавил он.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января стало известно, что коалиция во главе с американцами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ в Ираке, а НАТО временно приостановил учебную миссию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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