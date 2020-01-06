Оппозиционный кандидат победил на выборах президента Хорватии

06.01.2020, 1:12, Новости дня

Победителем президентских выборов в Хорватии стал кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович.

Обработано 99,54% бюллетеней. Миланович набирает 52,7% голосов избирателей, Колинда Грабар-Китарович, которая сейчас возглавляет страну – 47,3%, передает ТАСС со ссылкой на HINA.

Грабар-Китарович поздравила соперника с победой и выразила надежду на «цивилизованную передачу власти». По ее словам, «главное для Хорватии – это стабильность».



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