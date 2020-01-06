Константинополь не признал своей вины в утрате православием единства

Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с речью в храме в Стамбуле после литургии совместно с делегацией неканонической Православной церкви Украины по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии

Он настаивает на том, что в соответствии со «святыми канонами» вправе решать вопросы единства православия. По его версии, Константинопольская матерь-церковь предоставила автокефалию для лечения раскола, передает РИА «Новости».

Патриарх Варфоломей считает, что «единство православия поддерживают» те, кто согласен с его решением по украинской церкви: папа и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

Предложение патриарха Иерусалимского Феофила встретиться в Аммане, чтобы решить проблему раскола православного мира, патриарх Варфоломей счел «канонически необоснованным и экклезиологически несвежим».

Константинополь отметил, что Антиохийский патриархат не имеет евхаристического общения с Иерусалимским патриархатом из-за спорной юрисдикции в отношении Катара, а Русская православная церковь прервала поминовение трех предстоятелей, поддержавших ПЦУ.

Патриарх Варфоломей заявил, что приглашение патриарха Феофила «сохранить единство евхаристического общения» относится к РПЦ, «а не всему церковному телу православия», если «исходить из здравого смысла».

Напомним, действия Константинополя не помогли преодолеть церковный раскол на Украине. Появление раскольнической Православной церкви Украины привело к ее конфликту с раскольническим же Киевским патриархатом и нападениям на каноническую Украинскую православную церковь.





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