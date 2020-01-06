Константин Богомолов успокоил Ксению Собчак, приревновавшую его к инструктору по лыжам

06.01.2020, 1:04, Разное

Ксения Собчак приревновала Константина Богомолова к девушке, инструктору по лыжам. Режиссеру пришлось успокоить возлюбленную шуткой об алкоголе.
Телеведущая и политик Ксения Собчак давно является заядлой любительницей социальных сетей. То и дело она делится в них своими размышлениями, а также подробностями личной жизни и профессиональными успехами. Сейчас знаменитость вместе с мужем Константином Богомоловым и маленьким сыном отдыхает в Куршевеле. Селебрити щедро делится с подписчиками своего аккаунта в Instagram кадрами веселья вместе с любимыми мужчинами. Так, семья купается в бассейне, посещает сауну и катается на лыжах.

Именно спорт едва не стал основанием для скандала пары, так, Собчак показалось, будто бы у ее избранника слишком красивая девушка-инструктор. Стоит отметить, что кататься на лыжах Богомолов не очень хорошо, потому без помощника ему не обойтись. Свою ревность Собчак высказала открыто в публикации, в видеозаписи она упрекнула мужа в том, что симпатичная инструкторша вдохновляет режиссера. Однако мудрый кинодеятель не стал вступать в спор с женой и пререкаться, вместо этого он пошутил об ее недавнем запрете на алкоголь во время отдыха на горнолыжном курорте. Максимум, что разрешается Богомолову, это один бокал глинтвейна, так как каждое утро пары начинается с лыжни.

Подытоживая свой диалог, влюбленные в шутку решили, что вскоре смогут представлять свою страну на олимпийских состязаниях. При этом Богомолов намекнул на недавнее решение WADA относительно российских спортсменов, заявив, что и сам не откажется от «допинга». Публикация понравилась фолловерам звезд. В короткий промежуток времени под постом появилось множество просмотров, комментариев и отметок «нравится».



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