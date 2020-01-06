Убийство в Каховке. Мать Чебукина рассказала, что ее сын в последнее время ссорился с подозреваемым экс-милиционером

26-летний житель Каховки Херсонской области Владимир Чебукин и подозреваемый в его убийстве в последнее время ссорились. Об этом во время общения с журналистами 5 января заявила мать Чебукина Елена, сообщает «Громадське».

Женщина заявила, что ее сын часто бывал в доме, где получил смертельное ранение. Она рассказала, что у Владимира Чебукина есть ребенок, который живет с его бывшей женой. В убийстве Чебукина подозревают ее нынешнего супруга, бывшего милиционера.

«Он (Владимир Чебукин. – «ГОРДОН») там прожил три с половиной года. Он любил свою жену по сей день, наверное. Он безумно любил своего сына, настолько сильно, что… мы с тем сыном общались, он постоянно к нам приходил. У него только [были слова]: «папочка», «мой папочка», «где мой папочка»… Мы были в хороших отношениях с нашими сватами, они были с нами в реанимации, когда все это случилось», – сказала она.

Женщина сообщила, что в последнее время отношения между ее сыном и бывшей невесткой ухудшились. По словам Чебукиной, сын однажды сказал, что нынешний супруг его бывшей жены Юрий говорил о намерении «отсудить» ребенка.

«Он настолько сильно любил сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться… Подъехав туда, он 100% не ожидал, что такое может случится… В ночь убийства выяснилось, что у них (Владимира Чебукина и нынешнего супруга его бывшей жены. – «ГОРДОН») была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы», – сказала она, отметив, что телефон погибшего изъяли правоохранители.

«Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що у них було довгу листування, вони сварилися», — матір убитого в Каховці чоловіка про відносини сина з імовірним нападником pic.twitter.com/qwT6kc3lcF

— hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

По версии следствия, утром 1 января погибший в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и «вызвал для разговора» ее нынешнего супруга. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина.

Чебукин был ранен и госпитализирован. Через два дня он умер в больнице.

29-летнего стрелявшего 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и экс-супругой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела полиции.

В полиции сообщили, что на время расследования правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей, Госбюро расследований открыло производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Родственники считают, что полицейский может быть причастен к убийству. Мать убитого Елена Чебукина рассказала журналистам, что хирурги извлекли из тела ее сына пули от трех видов оружия. По словам близких Чебукина, он приехал к дому бывшей жены после того, как получил смс-сообщение о том, что сможет увидеть сына «только через суд».

Как пишет интернет-издание «Мост», полицейский, который был на месте убийства, прошел исследование на полиграфе, которое показало, что он не стрелял в Чебукина.

После гибели Чебукина в Каховке начались акции протеста. 4-5 января митингующие жгли шины и перекрывали дорогу у отделения полции, требуя непредвзятого расследования.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 26-летний житель Каховки Херсонской области Владимир Чебукин и подозреваемый в его убийстве в последнее время ссорились. Об этом во время общения с журналистами 5 января заявила мать Чебукина Елена, сообщает «Громадське». Женщина заявила, что ее сын часто бывал в доме, где получил смертельное ранение. Она рассказала, что у Владимира Чебукина есть ребенок, который живет с его […]