В Танзании по обвинению в колдовстве убили семью из четырех человек

06.01.2020, 0:54, Новости дня

На западе Танзании на территории области Кигома семью из четыре человек по подозрению в колдовстве убили их односельчане. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Среди погибших была беременная женщина. Перед убийством всех жертв вытащили из дома. Погибших забили насмерть с помощью мачете.

После нападения селяне сожгли дом «колдунов» и все их имущество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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