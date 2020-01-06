Трамп пригрозил Ирану «непропорциональным» ударом

06.01.2020, 0:37, Новости дня

США могут нанести по Ирану удар непропорциональной силы, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он считает, что при этом можно обойтись без формального уведомления Конгресса США, «тем не менее оно предоставляется», передает ТАСС.

«Эти сообщения (в соцсетях) будут служить уведомлением Конгрессу США», – сообщил Трамп в Twitter.

Как сообщил президент США, «если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели», американская сторона «быстро и в полной мере нанесет ответный удар, возможно, непропорциональным образом».

Напомним, США и Иран оказались на пороге войны. Иран обещал изгнать США из региона.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: США могут нанести по Ирану удар непропорциональной силы, сообщил глава американского государства Дональд Трамп. Он считает, что при этом можно обойтись без формального уведомления Конгресса США, «тем не менее оно предоставляется», передает ТАСС. «Эти сообщения (в соцсетях) будут служить уведомлением Конгрессу США», – сообщил Трамп в Twitter. Как сообщил президент США, «если Иран нанесет удар […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика