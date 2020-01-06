В Черновицкой области более 15 автомобилей оказались в снежном плену – СМИ

В Черновицкой области 5 января возле села Чуньков в Заставновском районе более 15 автомобилей оказались в снежном плену. Об этом «БукІнфо» сообщил один из автомобилистов, чья машина застряла в снегу.

По его словам, автомобили застряли в сугробах около 15.00. Спустя полтора часа приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в 18.20 доехал трактор «Беларус», который сломался в попытках разгрести снег.

«Спасатели тут, но серьезной техники, чтоб разгрести, у них нет. Все заметает снегом. Нужны военные тягачи, а эта простая техника не справляется вообще. Кто может как-то помочь, спасайте», – рассказал очевидец.

Мужчина отметил, что снега намело более одного метра и метель продолжается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Черновицкой области 5 января возле села Чуньков в Заставновском районе более 15 автомобилей оказались в снежном плену. Об этом «БукІнфо» сообщил один из автомобилистов, чья машина застряла в снегу. По его словам, автомобили застряли в сугробах около 15.00. Спустя полтора часа приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в 18.20 доехал трактор «Беларус», […]