Иран заявил об отказе выполнять условия ядерной сделки

Иран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, заключенной с шестью мировыми державами. При этом Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом.
В Тегеране объявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и ограничения на ведущиеся научные разработки. Отныне развитие иранской ядерной отрасли будет связано лишь с собственными техническими нуждами.
Заявление можно рассматривать как первый ответ иранских властей на убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного по приказу президента США Дональда Трампа.
Ранее президент США пригрозил в твиттере нанести «очень быстрый и очень сильный» удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран организует нападения на американцев из-за убийства генерала Сулеймани.
Совместный всеобъемлющий план действий, известный как «ядерная сделка», был подписан в 2015 году Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россией, КНР, Великобританией и Францией), а также Германией.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ на этот шаг Тегеран объявил в 2019 году о приостановлении выполнения нескольких пунктов сделки.
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Последнее: Иран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, заключенной с шестью мировыми державами. При этом Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление, переданное иранским государственным телеканалом. В Тегеране объявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года. Не будут соблюдаться и […]
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