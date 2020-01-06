Мнение: Государственная идеология в РФ есть: «А у нас в квартире газ…»

24.12.2019 год М.В. Назаров «Русская идея».

Такую шутливую фразу (из известного детского стишка) направил президент Путин в адрес своего «украинского коллеги» после встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года. Мол, мы готовы и вашей кровавой хунте продавать газ со скидкой в 25 %, если вы будете себя вести хорошо ‒ нет, речь не о прекращении ваших бомбежек мирного населения Донбасса, этого мы в газовой проблеме от вас не требуем, а ‒ отзовите ваши надуманные финансовые требования к нам в западных судах.

Вот вам и президент России??? ?

И тогда договоримся о транзите, и вам и нам будет хорошо.

Газпром простил Киеву все его накопившиеся долги за газ на 60 млрд. долларов, чтобы РФ избежала конфликта с Америкой по прокладке других труб»Национальное достояние» ‒ чье оно?

Фраза про «в квартире газ» с одной стороны трактуется властью РФ как предмет гордости «россиян», наше «национальное достояние», культивируемое как назойливая реклама в центральном ТВ, которая для монопольного Газпрома никакого коммерческого смысла в РФ не имеет, а только пропагандный: гордитесь, россияне, газом ‒ это важнее, чем жаловаться на «отдельные недостатки».

С другой стороны, это «национальное достояние» самой нации полностью не принадлежит. Половиной его владеют негосударственные компании, в том числе иностранные и частные лица, как и во всей экономике РФ, куда постоянно на многочисленных «инвестиционных форумах» зазываются новые забугорные хозяева наших ресурсов. (В.Ю. Катасонов. Инвестиционная оккупация России; Е.В. Семёнова. Суверенитет оптом и в розницу: кому принадлежит национальное достояние?)

Разумеется, газонефтяные доходы формируют основную часть государственного бюджета РФ (см.: В.Ю. Катасонов.

Патриотический миф о том, как Россия «слезла с нефтяной иглы», и чем он опасен). Эти доходы складываются из дохода от

1) собственной государственной доли владения и

2) из налогов (налоги на добычу, на экспорт, на прибыль, акциз на переработку нефти, а также страховые взносы).

«За весь 2018 год, по данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 9 трлн руб., или 46,3 % всех доходов федерального бюджета; за январь—июль 2019 года, по последним данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 4,78 трлн руб., или 41,7 % всех доходов федерального бюджета за этот период» (РБК).

При этом «нефтегазовые доходы Минфина важны для бюджетного правила, согласно которому на дополнительные доходы от нефти дороже $40 за баррель (в ценах 2017 года, они ежегодно индексируются на 2 %) закупается валюта для пополнения государственных резервов» (РБК), то есть эти «лишние» деньги поступают не в российскую экономику (для ее кредитования или для государственных инвестиций в производство), а в иностранную, для ее финансирования.

И сколько ни увеличивай в РФ добычу нефти или газа ‒ это отечественной экономике не поможет: излишки будут складироваться в виде ровно нарезанной зеленой бумаги (последние данные Банка РФ на 1 ноября 2019 года ‒ 540,92 млрд. доларов). Таково «ПРАВИЛО».

При этом даже доход от государственных 50 % владения в результате продажи самого газа не целиком направляется в государственный бюджет.

Для управления нефтегазовыми доходами создана специальная промежуточная структура «Роснефтегаз», которая делиться с госбюджетом не всегда желает.

Можно догадаться, что эти доходы принадлежат узкому кругу лиц, приближенных к президенту РФ. (В интернете пока еще держится ролик об этом:

https://www.youtube.com/watch?… Так что есть и третья сторона проблемы, которая в принципе главная: чему по большому счету служат российский газ, нефть, минералы, лес и другие природные ресурсы . Они были дарованы нашему народу Богом вместе с шестой частью земной суши еще тогда, когда мы были православной страной ‒ Третьим Римом, удерживающим господство мiрового зла.

Наши ресурсы укрепляли наше могущество в выполнении этой вселенской миссии. Сейчас они укрепляют Великодержавную криминальную стабилизацию олигархического режима, разграбившего народное достояние и не желающего восстановить законность через национализацию «куриц, несущих золотые яйца».

Президент Путин очень не любит затрагивать эту очевидную проблему, ибо это якобы существенного увеличения государственных доходов не даст и «может привести к негативным результатам».

Почему-то другие страны, богатые нефтью и газом, демонстрируют позитивный результат от более справедливого распределения нефтегазовых доходов ‒ на благо своих народов.

Даже «недемократические» арабские страны (в частности, жизненный уровень в «отсталой» Ливии при диктаторе Каддафи был выше нынешнего российского).

Но более уместен для нас пример европейской Норвегии, которая является седьмым производителем нефти в мiре и занимает третье место по ее экспорту сразу после Саудовской Аравии и РФ.

Нефтегазовая промышленность дает 20 % ВВП Норвегии, а доля доходов от экспорта нефти и газа в общих от экспорта доходах составляет 45 %.

Нефть (добываемая с конца 1960-х гг.) объявлена достоянием народа, как и все природные ресурсы страны. Помимо госбюджета, нефтяные доходы идут в специальный Фонд Всеобщего Благоденствия на социальные программы.

На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученных нефтяных доходов. На каждого ребенка при рождении открывается счет в банке. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого норвежца.

Благодаря этому Норвегия стала одной из богатейших стран мiра, где ВВП на душу населения достигает 40 тысяч долларов.

Как правило, в норвежской семье работает только один из супругов. Установлены семейные надбавки к зарплате с учетом количества детей. Кроме того, семьи получают государственное пособие в размере 1620 долларов в год на каждого ребенка в возрасте до 17 лет, есть пособия на жилье и стипендии на получение образование.

Всё медицинское обслуживание и образование в Норвегии ‒ безплатные. Средняя продолжительность жизни норвежцев 79-81 лет. Все норвежцы, включая домохозяек, по достижении 65 лет получают основную пенсию.

Дополнительная пенсия зависит от доходов и трудового стажа. Дома престарелых представляют собой на одного человека однокомнатную квартиру или коттедж, у каждого пояс с кнопкой для вызова медсестры.

Нефтяные деньги государство щедро направляет на научные исследования, сохранение окружающей среды, через государственные банки под очень низкие проценты кредитуются все отрасли промышленности в том числе с развитым кооперативным сектором.

Так что дело тут не только в несправедливом распределении доходов от наших природных богатств при нищете трети населения страны с богатейшими ресурсами.

И не только в их противозаконном приобретении «избранными» ‒ хотя это вопиющее государственное преступление, подрывающее элементарные понятия правового государства, узаконивая вместо этого законы джунглей и разлагая общие понятия нравственности (см.: Преступность в госструктурах ‒ государственная идеология, задаваемая сверху).

Дело еще и в том, что сырьевая компрадорская «экономика трубы» мешает здоровому развитию народного хозяйства на должном уровне, усугубляя технологическую отсталость РФ.

Нынешние законы РФ превращают ее в колониальный придаток западной мiровой экономики, контролируемой из США на основе мiровой валюты ‒ доллара.

Даже эмиссия рубля, нашей «национальной валюты», ограничена и обусловлена необходимостью соответствующего «гарантийного» складирования иностранной валюты за рубежом под символические проценты, съедаемые инфляцией.

Отечественное же производство лишается в РФ дешевых кредитов и вынуждено их брать у тех же заграничных банков. Производство отечественных товаров хиреет, ибо не в состоянии конкурировать с дешевым импортом.

Сам правящий слой РФ мечтает быть «гражданами мiра», заботясь о благополучии своей «цивилизованной» метрополии, куда ездит отдыхать, приобретает там виллы, яхты, спортивные команды и отправляет туда на жительство свои семьи.

Такое принципиально колониальное государство, проедающее «национальное достояние» не может быть сильным и долговечным, даже если в нем есть ядерные ракеты: правители вряд ли осмелятся их применить против тех стран, где хранятся их деньги и живут члены их семей, ‒ это недавно отметил даже президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук К. Сивков, говоря о подготовке Западом масштабной войны против РФ.

К. Сивков: «Американская и Западная элита уверены в том, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия по той простой причине, что в Европе и США имеется большое количество активов российской элиты.

Кроме того, там находятся их дети, родственники, родные, близкие, и поэтому наносить по ним ядерный удар они не станут.

Отчасти это справедливо, если вспомнить, что, к примеру, у Пескова дети имеют, мягко выражаясь, отнюдь не только российское гражданство. У других политических деятелей нашего государства дети просто живут на постоянной основе за рубежом в тех же странах НАТО.

Поэтому я не исключаю, что натовцы изучают вопрос возможности ведения войны против России, небольшой по масштабу, предполагая, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия именно по причине того, что родные и близкие российской политической элиты живут в странах НАТО и имеют их гражданство». (Источник)

Видимо поэтому РФ ‒ единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы: в 2017 году они составляли 3,4 % ВВП, в 2018-м ‒ чуть больше 3%, а в 2019-м ‒ 2,9 %.

При том, что общемiровые расходы на вооружение растут, том числе в Центральной и Восточной Европе «в связи с растущей российской угрозой»: к примеру, Польша по сравнению с 2017-м увеличила финансирование оборонной сферы на 8,9%, Литва — на 18%, Украина — на 21% (RT).

Газовая капитуляция Путина, или Как инструмент силы превращается в фактор слабости РФ

Вот с вышеизложенной точки зрения рассмотрим и идущие газовые войны РФ с США, в том числе с американским протекторатом ‒ Украиной, где РФ терпит одну «зраду» за другой.

После миролюбивого возвращения украинских военных кораблей-провокаторов (при этом о возвращении захваченных хунтой наших гражданских судов даже не заикнулись), после усилившегося заталкивания Донбасса «назад в Украину» (именно так все участники «нормандского формата» понимают цель «безальтернативных Минских соглашений»), дошла очередь и до газовой капитуляции.

Помнится, весной 2014 г. Медведев и Путин в одной из передач центрального ТВ заявляли, что с возвращением Крыма они потребуют от Украины пересчитать многомиллиардную недоплату по льготным тарифам на газ, выданным при Януковиче и в то время обусловленным нахождением российской базы ВМФ в Севастополе в составе Украины, что теперь отпадает.

Упомянули тогда Медведев и Путин также и постоянное воровство газа, и неуплату Украины за недобор газа по договору «бери или плати», который уже тогда составлял десятки миллиардов долларов. Однако уже тогда, в первой половине 2014 г. вплоть до июня из РФ качали газ на госпереворотную Украину безплатно (!).

Заикались пару раз о том, чтобы записывать в украинский долг и снабжение газом ДНР/ЛНР, поскольку Украина считает эти территории своими, но давно и об этом забыли.

Сейчас о тех вполне законных требованиях правители РФ даже мельком не упоминают. В 2018 году по существующему с 2009 г. десятилетнему торговому договору «бери или плати» украинский долг составил примерно в 56 млрд. долларов, сейчас уже около 60 млрд. Этот долг олигархат спишет на счет государства РФ с сохранением собственных личных дивидендов и зарплат…

В последнее время переговоры велись только об условиях нового контракта на транзит газа через Украину в Европу. РФ настаивала на том, чтобы заключить с украинским «Нафтогазом» всего лишь годовой контракт, чтобы за этот срок устранить препятствия для строительства «»Северного потока-2″, после чего необходимость в украинской трубе отпадает.

Но именно поэтому западные покровители «незалежной» (в т.ч. участники «нормандского формата») требовали от Путина сохранить прокачку газа через Украину, что дает ей доход до 3 млрд. долларов ежегодно. И не случайно Зеленский с сохранением рифмы ответил позже на шутку Путина: «А у нас газопровод ‒ вот…».

Особенное давление на Европу в этом вопросе оказали США, и не только из стремления поставлять туда свой сжиженный газ, но и по политической причине сохранения своего украинского антирусского плацдарма.

Поскольку упрямство Дании (опять-таки под давлением США) не позволило завершить прокладку балтийского трубопровода к концу 2019 года (к сроку прекращения 10-летнего транзитного контракта с Украиной),

и вдобавок США приняли закон о санкциях против европейских компаний, участвующих в укладке северного трубопровода, а своих трубоукладчиков у РФ там нет, политологи считают, что именно поэтому «Газпрому» пришлось идти на уступки Киеву в транзитном вопросе. Но только ли поэтому и в таком объеме?

20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» согласовали условия нового контракта на транзит и договорились об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Глава Газпрома Миллер описал это в следующих пунктах.

— «Газпром» выплатит украинской стороне $ 2,6 млрд. по решению Стокгольмского арбитража ($ 2,9 млрд. с учетом пени), «Нафтогаз» в свою очередь отзовет остальные иски.

— «Газпром» и украинское правительство подпишут мировое соглашение о снятии претензий антимонопольного комитета Украины . Сумма штрафа, наложенного на компанию украинским регулятором, составляет около $ 7,4 млрд. с учетом пени.

[Напомним: Украина выдвигала ничем не обоснованные и нереальные требования к РФ на сумму около 20 миллиардов долларов. ‒ Ред. РИ] Все выплаты, отзыв исков и подписание мирового соглашения стороны договорились провести до 29 декабря.

Девятов о предательстве властей Кремля и Правительства.

https://www.youtube.com/watch?…

— Сумма будет выплачена деньгами, а не газом или активами, уточнил министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, «Нафтогаз» может получить эти средства еще до Нового года.

— Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд. кубометров газа в 2020 году, и по 40 млрд. кубометров в 2021—2024 годах.

— Тариф за транзит должен соответствовать уровню тарифов в странах Западной и Центральной Европы. Алексей Оржель уже заявил, что тариф вырастет по сравнению с текущим уровнем (около $ 32 за 1 тыс. кубометров по основному маршруту Суджа-Вельке Капушаны).

— Протокол по газовому сотрудничеству подразумевает возможность продления нового транзитного контракта на 2025−2034 годах на тех же условиях.

https://svpressa.ru/politic/article/252519/

Все последние годы Путин и Миллер непоколебимо утверждали, что РФ выиграет у Киева во всех смехотворных судебных процессах и транзит газа через Украину будет сведен к минимуму.

Действительно, позиции Газпрома в этом вопросе выглядели лучше, и европейские страны уже начали закачивать дополнительные запасы газа в хранилища в предвидении остановки украинского транзита с 1 января 2020 года.

Теперь центральные телеканалы РФ, забыв о прежней непоколебимости, преподносят достигнутые условия сделки как «разумный компромисс».

Однако в данном случае права украинская хунта, торжественно заявившая о полной победе над Газпромом и Кремлём.

Прежде всего, РФ безоговорочно согласилась заплатить «Нафтогазу» штраф в 3 млрд. долларов деньгами (а не газом) по явно пристрастному политическому решению Стокгольмского арбитража, вернее ‒ по надуманному украинскому требованию, не соответствующему условиям действующего контракта, и вообще РФ обнулила огромный украинский долг по этому контракту (около 60 млрд. долларов).

И не кто иной, как президент РФ Путин призвал «Нафтогаз» и «Газпром» обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа.

Причем на последней пресс-конференции Путин сделал вид, что будет взаимозачет долгов, поскольку Украина не вернула 3 млрд. долларов, выданных в кредит правительству Януковича в декабре 2013 года (этот совершенно безспорный долг Украины был признан международным судом).

Таким образом, Украина продемонстрировала, что не собирается возвращать этот кредит, и РФ это молча проглотила.

Что касается установленного нового объема транзита через Украину в 65 млрд.: это значит, что оба обходных газопровода, северный и южный потоки, будут недогружены и вложенные в них деньги не окупятся в расчетный срок ‒ таким образом взятые на строительство кредиты грозят участникам проекта (главным образом РФ) неприятной долговой нагрузкой.

министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель

На фото: министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель (слева направо) во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров между Россией, ЕС и Украиной по газу. (Фото: Dpa/ТАСС)

Всё это не только очередное поражение РФ в украинском ХПП (Хитрый план Путина), но и демонстрация РФ своей слабости перед шантажом. Так экспорт газа, как инструмент силы и влияния, в нынешней системе компрадорской экономики, зависимой от внешней политики и заточенной на торговлю углеводородами (других сравнимых доходов ведь нет), превращается в фактор слабости и уязвимости РФ.

А это значит для США и киевской хунты, что шантаж надо продолжить для дальнейших уступок со стороны властей РФ. Сегодняшнее согласие Киева отозвать все финансовые претензии к «Газпрому» не дают никакой гарантии невыдвижения новых требований в судебные инстанции в ЕС.

Кроме того, капитуляция в газовом вопросе лишает РФ эффективного стратегического инструмента в разрешении донбасского вопроса.

Путин мог бы настоять на первоначальном решении прекратить транзит газа через Украину и тем самым лишить ее многомиллиардного дохода (из которого финансируется война против Донбасса), отсутствие дешевого газа для отопления в зимний период также могло умерить агрессивность «незалежной».

Но, видимо, торговый интерес тут стоит на первом месте с какими ни есть доходами. Ведь еще в апреле 2015 года Минэнергетики РФ предложило «Нафтогазу» скидку в 100 долларов за тысячу кубометров газа ‒ ниже рыночной цены.

Это дает и европейским вассалам США уверенность, что давление на Путина может иметь успех, в том числе в вопросе Минских соглашений в пользу их киевской трактовки с карательным поглощением ДНР/ЛНР.

Европа и дальше будет «не замечать» убийства мирных граждан, разрушение инфраструктуры постоянными обстрелами, блокаду Донбасса.

Впрочем, и Кремль по поводу этого длящегося уже пять лет военного преступления уже не особенно протестует, ограничиваясь мантрой: «это внутренняя гражданская война, в которую мы не вмешиваемся, нас там нет».

Уже летом 2014 года, в разгар карательной АТО Путин забыл свое обещание о вводе войск для защиты мирных жителей и сказал, что «уважает выбор украинского народа» – вопреки тому, что сам же говорил о нелегитимности киевской власти и преступности ее методов, о нарушении ею конституции и соглашений, о преследовании инакомыслящих, в т.ч. кандидатов в президенты, сожжении их домов, о карательной операции с убийством мирных граждан…

На вопрос журналистов об этом, – как же так? – глава президентской администрации С. Иванов ответил тогда: «Главное для нас – 3,5 миллиарда [долг за газ], всё остальное – мелочи!» (ТВ «Россия 24», 25 мая между 19-00 и 20-00).

Вообще вся внешняя и внутренняя политика РФ продиктована «экономикой» трубы. На внешней арене это ведет к политическим уступкам, чтобы не подвергать опасностям торговлю. Во внутренней политике нынешнее положение препятствует структурному оздоровлению колониальной экономики.

Будущее углеводородной энергетики и Великой энергетической державы РФ

Bloomberg пишет, анализируя ситуацию: «Европейский Союз, являющийся для России ключевым экспортным рынком энергоресурсов, намерен к 2050 году выйти на уровень углеродной нейтральности за счет реализации амбициозного плана по разработке источников возобновляемой энергии.

Рано или поздно Китай тоже начнет отказываться от ископаемых видов топлива. Свою долгосрочную стратегию Россия должна выстраивать на какой-то другой основе, а не на экспорте углеводородов».

Об этом напоминает и В.Ю. Катасонов, подкрепляя этот прогноз и тем, что «Труба» скоро перестанет кормить Россию, и запасы на нашей «бензоколонке» скоро кончатся.

«Ресурсная база добычи углеводородов в России близка к своему исчерпанию. Напомню, что в 2013 году Минприроды опубликовал бывшие ранее секретными данные о доказанных запасах углеводородов в России.

По нефти была названа цифра 17,8 млрд. тонн. Шестое место в мире по запасам нефти. Вроде бы, можно было жить безбедно еще, по крайней мере, 35 лет (если исходить из годовой добычи в объеме 500 млн. тонн).

Однако состояние эйфории и спокойствия продолжалось не очень долго. «Момент истины» наступил ровно год назад, когда в декабре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил документ под названием «Стратегия развития минерально-сырьевой базы РФ до 2035 года», который стал достоянием общественности.

В документе даны «скорректированные» цифры, которые показывают, что значительная часть «доказанных» запасов является нерентабельной для добычи при нынешнем уровне цен на мировом рынке.

«Сливок» осталось очень немного. Из документа вытекает, что у России есть около 7 лет для того, чтобы поддерживать добычу «черного золота» на нынешнем уровне (555,8 млн. т в 2018 году).

А дальше начнется быстрое снижение добычи. Согласно «Стратегии…», в 2035 году добыча может составить лишь 310 млн. т.

И то при условии, что цена на нефть будет не ниже нынешнего уровня. А в этом, как раз, нет никакой уверенности».

Однако олигархический режим не заинтересован в изменении структуры своей экономики.

В пресловутых «национальных проектах» об этом и речи нет, «майский указ президента акцентирует внимание не на перестройке структуры экономики, а на темпах экономического развития…

Разработчики президентского указа и последующих правительственных документов, касающихся национальных проектов, исходили из предположения, что все экономические и социальные проблемы страны, в конечном счете, будут решаться за счет нефтедолларов».

Когда запасы углеводородов кончатся ‒ закончится и цирк, а олигархи вместе со своими клоунами разбегутся по «цивилизованным» странам своей настоящей родины. Они к этому уже хорошо подготовились.

М.В. Назаров 24.12.2019

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Надо выводить их на ЛОБНОЕ МЕСТО «КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ», ГДЕ РАНЬШЕ РЕКОЙ ТЕКЛА НАРОДНАЯ КРОВЬ и поступить теперь так с ПРЕДАТЕЛЯМИ. ПОЛНОСТЬ ПРЕДАЛИ ВСЕХ. Такое трудно даже мысленно предсавить!! Слабаки и трусы.

Источник: Конт

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