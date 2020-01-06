Российских туристов оштрафовали за секс на пляже в Таиланде

В Таиланде задержали двух туристов из РФ за секс на пляже. Перед «актом любви» пара употребляла алкоголь.

Турист в возрасте 26 лет и его 19-летняя подруга отмечали новогодние торжества в баре Паттайи, после чего отправились к морю, где выпили несколько банок пива и занялись сексом. По словам свидетелей, в это время в курортной зоне паре не раз делали замечания, но влюбленные не обращали на это внимание. Другие отдыхающие сняли происходящее на видеокамеру и продемонстрировали представителям правоохранительных органов.

Через время туристов из РФ задержали в одном из отелей и оштрафовали на 5000 батов. Также молодых людей принудили заставили извиниться на камеру за свою провинность перед жителями Паттайи и возместить нанесенный ущерб городу. Власти Таиланда уже рассказали о случившемся в российское посольство.

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Последнее: В Таиланде задержали двух туристов из РФ за секс на пляже. Перед «актом любви» пара употребляла алкоголь. Турист в возрасте 26 лет и его 19-летняя подруга отмечали новогодние торжества в баре Паттайи, после чего отправились к морю, где выпили несколько банок пива и занялись сексом. По словам свидетелей, в это время в курортной зоне паре […]