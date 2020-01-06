Мнение: О численности войск США в зоне командования CENTCOM

Илья Топчий на тему потенциальной численности американских войск, которые могут быть задействованы против Ирана на первом этапе возможного конфликта.

О численности войск США в зоне командования CENTCOM

В связи с постновогодними событиями (убийством генерала Сулеймани и эскалацией на Ближнем Востоке, связанной с возможной войной США и Ирана), решил примерно прикинуть, чем примерно располагает Пентагон против наследников Дария и Артаксеркса.

Вот здесь, например, заявлено про 80 000 американских войск в регионе (там, правда, какую-то подписку надо делать, чтобы статью почитать):

https://www.wsj.com/articles/targeted-killing-of-iranian-general-puts-u-s-at-crossroads-in-middle-east-11578098318

"Соу, иф ю вонт плей — летс плей" (с) некто, взявший себе псевдоним Александр Невский.

Давайте посчитаем.

1. Ирак.

По разным данным, от 5000 до 6000 солдат.

2. Саудовская Аравия.

Как выяснилось, начиная с мая 2019 года сюда активно перебрасывались американские войска: с мая по октябрь 2019 года — 14000, потом ещё 3000-3500 (все ссылки не буду вставлять, вставлю одну: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50021138).

Притом, что в 2017 году там было всего 850 военнослужащих ВС США: https://www.newsweek.com/trumps-secret-war-us-militarys-presence-middle-east-has-grown-33-percent-past-718089

В сумме, на сегодня, группировка американских войск на территории королевства может достигать 20 000 человек.

3. Катар.

13 000 солдат (https://www.axios.com/where-us-troops-deployed-middle-east-5e96fdb2-c7ba-4f26-90b4-7bf452f83847.html).

4. Бахрейн.

По разным данным, от 7000 до 9300 американских офицеров и солдат.

5. Иордания.

Стандартно там порядка 2800 американских военнослужащих, но в октябре 2019 года туда должно было заехать ещё 8000 человек из 30 стран (в основном это американские морские пехотинцы, приехавшие на очередной ежегодный "Лайон Игер").

Так что может быть более 10 000 человек.

6. Оман.

Совсем небольшое количество американских солдат (буквально несколько сотен).

7. ОАЭ.

Около 5000 американских солдат.

8. Кувейт.

По разным данным, от 13000 до 16600 американских солдат.

9. Сирия.

Там было размещено до 2800 американских военнослужащих и лиц из гражданского персонала, однако значительная их часть на сегодня выведена. Данные о числе оставшихся противоречивы.

10. Афганистан.

От 14000 до 14500 американских солдат, сидящих на 6 военных базах, плюс 8000 солдат стран-участниц Альянса НАТО.

11. Турция.

Стандартно в пределах 2500-3000 солдат.

К этому числу можно приплюсовать:

— 3000 американских солдат из состава 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в Италии (https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-usa-middleeast/pentagon-to-deploy-thousands-of-additional-troops-to-middle-east-idUSKBN1Z21U4). Вообще, она численно побольше, если мне не изменяет память: порядка 3300 штыков. Та самая бригада, что высаживалась на севере Ирака в кампанию 2003 года, в Иракском Курдистане.

— 3750 человек из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, отправленных в Кувейт. Из них 750 прибыло заранее.

— личный состав 5-го флота, куда, кстати, в декабре пришла АУГ CVN-75 "Трумэна", сменив АУГ CVN-72 "Линкольна" (а это ещё — от 7000 до 8000 военных моряков и военнослужащих авиагруппы). По личному составу 5-го флота можно покопаться вот здесь: https://www.cusnc.navy.mil/ и вот здесь: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&ved=2ahUKEwj9zP_WuevmAhUuyaYKHQpiCjIQFjAVegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.public.navy.mil%2Fsurfor%2Fpages%2FFifthFleet.aspx&usg=AOvVaw2IVkoJyaxZbYtyIz80aRcD

(У меня честно не открывает).

На круг получилось в районе 110-120 тысяч только американских военнослужащих (без прочих НАТОвцев). Притом, что наращивание данной группировки началось заранее, в прошлом 2019 году, и общее число может быть на сегодня ещё больше.

Будем посмотреть.

https://schneider-krieg.livejournal.com/39679.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

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