Изменившуюся Ани Лорак раскритиковали поклонники из-за «огромных» губ: «Раньше красивей была»

Ани Лорак разместила на странице в Instagram новое фото, на котором заметны изменения в ее внешности. Вот только поклонники раскритиковали певицу из-за «огромных» губ и заявили, что раньше она выглядела лучше.

В последнее время знаменитость стала одной из самых неоднозначных представительниц российского шоу-бизнеса. Раньше Ани Лорак имела почти отличную репутацию, а сейчас на фоне развода с супругом у нее появились недоброжелатели. Они уверены, что пережившая драму в личной жизни артистка пытается оставаться привлекательной за счет нестандартных способов поддержания красоты, пластики и косметологии. Недавно звезда эстрады поделилась эффектным снимком, на котором насыщенный макияж подчеркнул её яркую внешность.

Скептики нашли к чему придраться в данном сюжете и раскритиковали изменившуюся исполнительницу. По мнению хейтеров, Ани Лорак «переделала» себя, и теперь ее губы выглядят очень большими. Фолловеры посоветовали певице не увлекаться «уколами красоты», поскольку раньше она выглядела намного лучше. «Ани, хватит нас пугать», «Губищи такие сделала!» — негодовали подписчики.

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