National Interest — российская «Струна-1» представляет серьёзную угрозу для самолётов-невидимок НАТО

Российская радиолокационная станция «Струна-1/Барьер-Е» — это отнюдь не универсальное решение для обнаружения малозаметных самолётов, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао. Между тем, как подчёркивает автор, эта система в случае конфликта может представлять серьёзную угрозу для авиации НАТО.
Reuters
Россия планирует сделать так, чтобы американские истребители F-35 совершенно устарели, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао.
С тех времён, как для авиации была разработана технология «стелс», появилось много систем, которые рекламировались как «убийцы самолётов-невидимок».
Одним из наиболее инновационных решений в этой сфере является бистатическая радиолокационная станция «Струна-1/Барьер-Е», разработанная Нижегородским научно-исследовательским институтом радиотехники (ННИИРТ). Последний входит в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Станция изначально была разработана в 1999 году. По имеющейся информации, система в настоящее время развёрнута вокруг Москвы.
«Струна-1» отличается от других радиолокационных систем тем, что это бистатический радар, то есть его передатчик и приёмник находятся в разных местах. Именно это и позволяет обнаруживать самолёты, созданные по технологии «стелс».
Между тем возможности этой станции не безграничны. Так, среди её недостатков — низкая высота обнаружения (не более 7 км). Кроме того, у этого радара довольно маленькая зона обнаружения, поэтому он не может заменить традиционные радары в качестве универсального механизма поиска.
Как отмечает издание, хотя бистатическая радиолокационная станция «Струна-1» отнюдь не является универсальным решением для обнаружения малозаметных самолётов, но в будущем конфликте она действительно может представлять серьёзную угрозу для самолётов-невидимок НАТО.
Особенно уязвимы перед этими системами малозаметные штурмовики, поскольку ударная авиация в силу своих функциональных особенностей вынуждена входить в зону обнаружения радара «Струна-1».
Если же эту станцию задействовать в тандеме с другими радиолокационными системами, то она может предоставить «противнику» Североатлантического альянса крайне важную информацию о положении и передвижении малозаметных самолётов НАТО, говорится в статье.
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