Сборная РФ по хоккею проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ

Российская сборная проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, россияне стали серебряными призерами ЧМ.

Игра, которая прошла в Остраве, завершилась со счетом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3), передает ТАСС.

За российскую команду шайбы забросили Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин, за сборную Канады – Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Барретт Хэйтон и Акил Томас, передает РИА «Новости».

Российский защитник Александр Романов вошел в символическую сборную молодежного ЧМ по версии аккредитованных журналистов.

Сборная РФ не побеждала на турнире с 2011 года. Тогда в США российские хоккеисты обыграли канадцев. После этого российская команда трижды выходила в финал.

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