Глава МИД Ирана напомнил Трампу — нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление

Глава МИД Ирана предостерёг президента США Дональда Трампа от нанесения ударов по культурным объектам, напомнив о том, что подобные действия являются военным преступлением, пишет The Hill. Таким образом дипломат отреагировал на угрозы главы Белого дома нанести удар по 52 объектам Тегерана в том случае, если последний решит ответить США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.



Reuters

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удары по культурным объектам Ирана, которые пообещал нанести президент США Дональд Трамп в случае, если Тегеран ответит на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, станут военным преступлением, пишет The Hill.

«Дональд Трамп, осуществив в пятницу трусливые убийства, тем самым серьёзно нарушил международное право, и теперь он грозится вновь совершить новые нарушения императивных норм, — написал Зариф в Twitter, комментируя убийство главы спецподразделения «Кудс» Сулеймани.

При этом дипломат подчеркнул: «Нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление».

Как напоминает издание, в субботу вечером Трамп опубликовал твит, в котором пригрозил, что если Иран совершит нападение на американских граждан или объекты Вашингтона, то США нанесут удар по 52 неуточнённым иранским объектам.

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