В США 60 человек пострадали в масштабной аварии, еще пять – погибли

В американском штате Пенсильвания утром 5 января произошла авария при участии туристического автобуса, легковых автомобилей и двух транспортных прицепов. Об этом сообщил маркетинговый директор дорожной службы Пенсильвании Карл ДеФебо в Twitter.

Crews are on scene of a multi-vehicle crash with fatalities on @PA_Turnpike, milepost 86 westbound. Crash involves 2 tractor trailers, a tour bus and passenger vehicles. Turnpike is closed in both directions from New Stanton (#75) to Breezewood (#161). A prolonged closure likely.

— Carl DeFebo (@cdefebo) January 5, 2020

В результате происшествия пять человек погибли и еще 60 были доставлены в ближайшие больницы.

About 60 patients have been transported to three area hospitals in Westmoreland County due to multi-vehicle crash on @PA_Turnpike at milepost 86 westbound. Coroner has confirmed five fatalities. An 86-mile stretch of Turnpike still closed from New Stanton to Breezewood exits.

— Carl DeFebo (@cdefebo) January 5, 2020

Телеканал CNN сообщил, что среди раненых по меньшей мере девять детей, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Возраст раненых колеблется от семи до 52 лет.

Причина ДТП пока неизвестна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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