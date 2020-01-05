Район вблизи посольства США в Багдаде снова подвергся ракетному обстрелу – СМИ

5 января «зеленая зона» Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, в том числе дипмиссия США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом, ссылаясь на данные источников в иракской полиции, написало агентство Reuters.

По данным журналистов, речь идет о трех ракетах. О потерпевших и жертвах собеседник агентства не сообщил.

Источники телеканала Al Arabiya заявили, что один из снарядов упал на жилой дом напротив посольства США. По данным канала, в результате атаки пострадали мирные жители Багдада. Их число не уточняется.

4 января СМИ сообщали о падении как минимум одной ракеты в «зеленой зоне» Багдада.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис. По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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