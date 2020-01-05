Турция направила военных в Ливию

Турецкие военные направляются в Ливию, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, военные «начали постепенно направляться» в Ливию. В их задачи входят «координационные действия», которые должны «обеспечить безопасность» правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
Эрдоган не сообщил, прибыли ли уже в Ливию турецкие военные, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.
По версии Эрдогана, в Ливии якобы находятся 2,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер» и 6 тыс. бойцов из Судана.
«Почему мы не должны отправляться туда?» – сообщил Эрдоган, добавив, что о помощи Турцию «попросило легитимное правительство» Ливии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт.
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Последнее: Турецкие военные направляются в Ливию, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военные «начали постепенно направляться» в Ливию. В их задачи входят «координационные действия», которые должны «обеспечить безопасность» правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Эрдоган не сообщил, прибыли ли уже в Ливию турецкие военные, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk. По версии Эрдогана, […]
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