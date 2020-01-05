Дизайнер монстров серии Silent Hill стал ключевым участником команды нового проекта

Японский разработчик игр Масахиро Ито, являвшийся дизайнером монстров в команде создателей серий игр Silent Hill, начал трудиться над новым проектом. Об этом иллюстратор накануне рассказал на своей странице в Twitter.
Ито надеется, что проект не будет закрыт, но об его деталях рассказывать не решился. Через некоторое время после публикации первых двух твитов он пожелал подписчикам хорошего Нового года и опубликовал концепт из отмененной игры, действие которой происходит в России. К слову, эту же иллюстрацию дизайнер публиковал в удалённом сообщении весной 2017 года. В начале 2018 года японец подтвердил, что вышеназванная игра разрабатывалась в течение 2 лет, но всё же была отменена.
Пока непонятно, есть ли связь у нового проекта с не вышедшей игрой, ведь мрачная история от именитого дизайнера про Россию могла оказаться интересной с точки зрения визуального плана. Ито известен по разработке монстров серии Silent Hill, также он работал над NightCry.
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Последнее: Японский разработчик игр Масахиро Ито, являвшийся дизайнером монстров в команде создателей серий игр Silent Hill, начал трудиться над новым проектом. Об этом иллюстратор накануне рассказал на своей странице в Twitter. Ито надеется, что проект не будет закрыт, но об его деталях рассказывать не решился. Через некоторое время после публикации первых двух твитов он пожелал подписчикам […]
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