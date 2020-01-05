По посольству США в Ираке выпустили «Катюши»

«Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.
Рядом с американским посольством упали несколько ракет типа «Катюша». Одна из них – в непосредственной близости от дипмиссии, другая – рядом с КПП на въезде в «зеленую зону», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
Кроме того, сообщается, что ракета попала в жилой дом, пострадали мирные жители, передает ТАСС.
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Последнее: «Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ. Рядом с американским посольством упали несколько ракет типа «Катюша». Одна из них – в непосредственной близости от дипмиссии, другая – рядом с КПП на въезде в «зеленую зону», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Кроме того, сообщается, что ракета попала в жилой дом, пострадали […]
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