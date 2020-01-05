СМИ рассказали о главных романах в жизни Брэдли Купера

Каждый год в прессе появляются новые слухи о личной жизни Брэдли Купера. В день рождения голливудского актера, отметившего 5 января 45-летие, СМИ решили собрать подборку его самых громких романов.

В браке звезда «Мальчишника в Вегасе» состоял лишь раз — с Дженнифер Эспозито. Звезды познакомились в 2006 году и очень скоро поженились. Спустя 4 месяца совместной жизни, они объявили о разводе, а в качестве причины назвали разногласия. После разрыва с возлюбленной Брэдли Куперу приписывали отношения с агентом по поиску талантов Изабеллой Брюстер, а затем подозревали в тайных свиданиях с Камерон Диас, однако оба романа не подтвердились. Также многочисленные встречи говорили о союзе артиста с экс-женой Брэда Питта Дженнифер Энистон. Вот только отношения с Рене Зеллвегер ему скрыть не удалось. Они подружились на съёмках картины «Дело 39», а встречались с 2009 по 2011 год. Актер говорил журналистам, что любит коллегу и ему нравиться сниматься с ней в кино. Как отмечал один из приятелей влюбленных, инициатором расставания стала Зеллвегер , которая «устала тянуть отношения на себя».

После выхода «Областей тьмы» СМИ говорили, что в ходе работы над лентой Купер испытывал романтические чувства к Оливии Уайлд. Вскоре его часто замечали на прогулках по Парижу с Мелани Лоран. С 2013 по февраль 2015 года у певца был роман со Сьюки Уотерхаус. Встречаться с Ириной Шейк артист начал весной 2015 года. Сначала они скрывали свои чувства от публики, однако вскоре все обо всем узнала. Спустя 2 года у знаменитостей родилась дочь Лея и многие думали, что они поженятся.

Режиссёр решил снять ремейк фильма «Звезда родилась», в котором выступил в паре с поп-исполнительницей Леди Гагой. В проекте звезды сыграли влюбленных, а на светских мероприятиях поддерживали свои образы. Летом прошлого года российская модель и Купер расстались, не сообщив о настоящих причинах своего решения. Многие сразу же обвинили в крахе отношений певицу.

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Последнее: Каждый год в прессе появляются новые слухи о личной жизни Брэдли Купера. В день рождения голливудского актера, отметившего 5 января 45-летие, СМИ решили собрать подборку его самых громких романов. В браке звезда «Мальчишника в Вегасе» состоял лишь раз — с Дженнифер Эспозито. Звезды познакомились в 2006 году и очень скоро поженились. Спустя 4 месяца совместной […]