Мнение: Россия планирует скорое освобождение от диктата ФРС?!!

10:30. 22 декабря 2019 Опубликовал: feedmatic

Смотрите, какое интересное развитие событий!

50%+1 акция Сбербанка (СБ) пока принадлежат ЦБ РФ.

А главный начальник этого центробанка – ФРС, Федеральная Резервная Система.

„С сентября с.г. в Правительстве обсуждается схема передачи 50%+1 акции СБ другой госструктуре (называются Росимущество и Минэкономразвития).”

Катюше такое развитие событий не понравилось. Из-за весьма неоднозначной личности и деятельности Грефа.

Да, он либерал. Да, иудей-педераст. Персонаж омерзительный. Согласимся с «Катюшей»!! омерзительный ТИП. Игрок на Бирже!! Претендует почему -то на Российские деньги, Государственные.

Тем не менее, на наш взгляд, если такая передача акций случится, а вероятность этого не малая, то данное событие следует рассматривать исключительно как положительное.???

Давайте разберёмся.

Ещё перед первой встречей Путина с Трампом, в Хельсинки, мы предположили, что главным обсуждаемым вопросом должна стать отстройка обеих стран от ФРС. (Что будут обсуждать Путин с Трампом?). Многие тогда, кстати, усомнились в справедливости такого тезиса. С чего бы Трамп обсуждал этот вопрос важный для США да ещё и с ВВпутиным???

Понятно, что такая сложнейшая стратегическая, глобального характера операция не проводится с бухты-барахты – нужна соответствующая подготовка среды, а также ресурсы и время.

Прошёл год после встречи в Хельсинки, и всё чаще стали появляться вот такие заголовки:„Трамп против ФРС: президент США замахнулся на святое” (октябрь 2018 г.)

Или вот в августе этого, уходящего года мы встречаем такие заголовки, как, например, вот этот в „Российской газете”:„Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»”.

И если у Трампа поводов для высказываний об ФРС хоть отбавляй, благо оба расположены в Вашингтоне, то Россия находится, понятное дело, в несколько иной ситуации.

Россия может прямо дотянуться до этих глобальных ростовщиков? Очевидно, что не может.

И получается вот что: договорившись в принципе о стратегическом взаимодействии против ФРС, наш президент выбирает момент, когда испытывающие всё возрастающее давление со стороны Администрации президента США финансовые монополисты будут вынуждены ослабить контроль над Россией через ЦБ РФ.

И тогда можно будет передать контрольный пакет акций Сбербанка другой российской правительственной структуре.

В чём плюс?

Свою структуру рано или поздно, если она уж слишком явно будет действовать против интересов России, выбрав подходящий момент, можно будет взять под контроль. Заменой кадров, изменением законодательства или посадкой какого-нибудь зарвавшегося основного игрока.

Способов немало – вопрос лишь в состоянии важного управленческого фактора: Среды.

По словам китаиста А.П. Девятова, чинайцы ставят не только классические европейские вопросы, типа

„Что делать?” или „Как?”, но и обязательно – „Когда?” А это и есть учёт указанного актора управления.

Ниже – две схемы управления. Первая – ложная, вторая – наиболее приближённая к истинной.





Да, повторим, Греф как личность и как государственный деятель – омерзителен.

Но лучше пусть контрольный пакет будет находиться в ведомстве какого-нибудь не менее гадкого Силуанова, но на территории России, нежели, де-факто, за океаном в Вашингтоне у ФРС.

Ведь живя среди волков, вы же не отдадите ключ от сейфа овце, не так ли?!! Хорошая шутка и сравнение.

И когда мы изменим качество Среды, а говоря иначе – когда создадим подходящие условия, тогда и ЦБ со Сбербанком начнут работать на интересы России.

Так что, на наш взгляд, РИА Катюша паникует зря.

*

Грефу становится душно под крылом Набиуллиной: Сбербанк может сменить главного акционераВедущие финансовые СМИ подтверждают информацию о развитии конфликта между главным регулятором и, по совместительству, держателем контрольного пакета Сбербанка – Банком России и конторой безумного банкстера-трансгуманиста Германа Грефа.

С сентября с.г. в Правительстве обсуждается схема передачи 50%+1 акции СБ другой госструктуре (называются Росимущество и Минэкономразвития).

При этом большинство аналитиков отмечают, что подобная рокировка выгодна, прежде всего, господину Грефу, претендующего на полную независимость при тотальном захвате рынка финансовых услуг в РФ. Набиуллиной и США!

Информацию о вероятном изъятии контрольного пакета Сбера у ЦБ сообщил в минувший вторник Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с деталями переговоров, и одного неназванного федерального чиновника.

Идея не нова, ранее она уже высказывалась замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым, но ее реализации мешает пунктик ФЗ «О Центральном банке», согласно которому уменьшение или отчуждение участия ЦБ в уставном капитале банка, которое приведет к сокращению ниже уровня 50% + 1 акция, может осуществляться только на основании федерального закона.

Собеседники Reuters не уточняют, на баланс какой госструктуры может быть передан пакет в Сбербанке и в какой форме это произойдет.

На этом фоне пресс-служба Минфина вообще игнорирует вопросы по данной теме, а пресс-служба СБ и первый зампред ЦБ Сергей Швецов называют эти сведения «рыночными слухами».

Но дыма без огня не бывает – отношения регулятора и монополиста рынка уже давно можно характеризовать как конфликтные.

Так, Сбербанк упорно затягивает процесс подключения к системе быстрых платежей и передачу биометрических данных своих клиентов в ЕБС, предпочитая развивать собственные, автономные базы данных, сохраняя таким образом значительную часть рынка банковских услуг под полным контролем.

ЦБ же настаивает на подключении, и откровенно давит на контору Грефа, готовясь применять штрафы. Очевидно, что быстрые платежи и биометрическая база кредиторов без крупнейшего банка будут совершенно неполноценными продуктами.

И вот тут начинается самое интересное. Вроде как Центробанк и главный акционер СБ, и главный регулятор банковской деятельности в стране, но при этом он никак не может найти управу на члена международного совета J.P.Morgan Chase лидера неофициального рейтинга «Геи в элите России», любителя каббалы, аватаров и гламурных йогов г-на Грефа.

«Катюша» неоднократно рассказывала, что его структура, как спрут, последовательно прибирает к рукам образование, мобильные и интернет-сервисы, вынашивает планы по маркировке продуктов и фармацевтики и даже профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

С сентября 2018 года в 4 субъектах России запущен мобильный оператор «СберМобайл» – и это, увы, только начало.

С учетом того, что Правительство РФ официально заявило о намерении передать ростовщикам часть госфункций и превратить банки в «новые МФЦ»,

Герман Оскарович как никогда близок к реализации своей мечты – перехвату у государства выдачи гражданам, паспортов, водительских прав и прочих ключевых документов, а также регистрации имущественных прав и открытия кредитных линий с младенчества.

Так воплощается глобальный план по кастовизации российского общества и управлению «человеческим капиталом», т.е. нами.

Бывшая подчиненная Грефа в Минэкономразвитии госпожа Набиуллина исправно выдавала Сберу многомиллиардные дешевые кредиты, но теперь, когда Греф начал саботировать данные ей указания от глобальных ростовщиков,

ЦБ внезапно решил обратить внимание на очевидный факт – оказывается, доминирование СБ на финансовом рынке убивает конкуренцию в стране.

На сегодня в наблюдательном совете Сбербанка 5 человек из 12 – представители ЦБ, и вот с этого момента становится вполне очевидным желание Грефа-монополиста полностью оторваться от регулятора.

Мы неоднократно отмечали, что контора Оскаровича играет ключевую роль «цифровой трансформации» России – то есть полной ликвидации суверенитета и передачи страны со всем ее «человеческим капиталом» под внешний контроль «хозяев денег».

На этом фоне удивляет безграничный кредит доверия Грефу от Президента РФ, в сентябре после личной встречи предложившего банкстеру начать внедрять в госуправлении наработки СБ в сфере искусственного интеллекта.

И если Греф перейдет под крыло либерал-компрадоров из Правительства, его личные планы на «эту страну» могут стать еще более зловещими.

Впрочем, в ЦБ не торопятся расставаться с ценным активом, который в этом году должен принести в бюджет страны полмиллиарда рублей налогов и дивидендов, так что поживем – увидим.

РИА Катюша

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Источник.:https://pandoraopen.ru/2019-12…

Источник: Конт

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Последнее: 10:30. 22 декабря 2019 Опубликовал: feedmatic Смотрите, какое интересное развитие событий! 50%+1 акция Сбербанка (СБ) пока принадлежат ЦБ РФ. А главный начальник этого центробанка – ФРС, Федеральная Резервная Система. „С сентября с.г. в Правительстве обсуждается схема передачи 50%+1 акции СБ другой госструктуре (называются Росимущество и Минэкономразвития).” Катюше такое развитие событий не понравилось. Из-за весьма неоднозначной […]