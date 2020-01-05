Мнение: СРОЧНО: Россия направила мощнейший корабль на Восток из-за противостояния США и Ирана (ФОТО, ВИДЕО)

Во второй половине дня в воскресенье ракетный крейсер ВМФ России «Маршал Устинов» прошёл проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море.

По имеющимся данным, мощнейший боевой корабль российского флота внепланово перебрасывается к берегам Сирии из-за возможного военного противостояния США и Ирана в этом регионе.

Тяжёлый ракетный крейсер заметно усилит постоянное соединение российского флота в Средиземноморье.

Как ранее сообщала «Русская Весна», американская авиация за 10 дней несколько раз наносила удары по военным объектам проиранских формирований на территории САР.

Отметим, что «Маршал Устинов» является вторым по мощности кораблём ВМФ РФ после крейсера «Пётр Великий».





https://rusvesna.su/news…

Источник: Конт

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