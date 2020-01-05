Мнение: Иран отказался от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке

05.01.2020, 22:55, Разное

Иран отказывается от ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг для обогащения урана. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает РИА Новости.

В Тегеране указали, что это является «последним из ключевых практических ограничений» в Совместном всеобъемлющем плане действий. Однако, добавили в правительстве, страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и готова вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.

https://lenta.ru/news/2020/01/…

Источник: Конт



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