Мнение: Иран отказался от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке

Иран отказывается от ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг для обогащения урана. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает РИА Новости.
В Тегеране указали, что это является «последним из ключевых практических ограничений» в Совместном всеобъемлющем плане действий. Однако, добавили в правительстве, страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и готова вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций.
https://lenta.ru/news/2020/01/…
Источник: Конт
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