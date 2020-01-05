Из-за наводнений в Индонезии погибли около 60 человек

Количество погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в столице Индонезии Джаккарте и ее окрестностях погибло по меньшей мере 60 человек.
Об этом сообщил 5 января спикер Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Агус Вибово, пишет агентство Associated Press.
По словам чиновника, большинство погибших утонули или были поражены электрическим током, так как наводнения снесли электроопоры.
Три пожилых человека умерли от переохлаждения, рассказал он.
Наводнения и оползни в районе Джаккарты вызвали сильные дождли, которые шли 31 декабря и 1 января. 2 января было известно о 26 погибших.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Количество погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в столице Индонезии Джаккарте и ее окрестностях погибло по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщил 5 января спикер Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Агус Вибово, пишет агентство Associated Press. По словам чиновника, большинство погибших утонули или были поражены электрическим током, так как наводнения снесли электроопоры. […]
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