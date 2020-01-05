Ученые узнали о проблемах со здоровьем у экс-военных США

05.01.2020, 22:30, Разное

Ученые выяснили, с какими проблемами сталкиваются чаще всего уволенные с военной службы в США женщины и мужчины. Многие жалуются на плохое здоровье.
Американские исследователи опросили 10 000 экс-солдат в стране, которые отправились в запас четыре года назад. Исследование проходило в два этапа: вначале спустя три месяца после увольнения, а далее еще через полгода. Почти 50% респондентов заявили о наличии хронических недомоганий, а 33% отметили психические болезни.

Многие сообщили, что у них ухудшилось здоровье после ухода с военной службы. Часто у этих людей врачи диагностировали депрессию, тревожность и сложности с нормальным сном. Тем не менее, между женщинами и мужчинами имелись некоторые отличия. Так, первые в большинстве случаев жаловались на стресс, а вторые на нарушения слуха и повышенное давление.



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