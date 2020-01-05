Шойгу выразил соболезнования семье онколога Павленко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Андрея Павленко.

Шойгу отметил, что Павленко ему «посчастливилось знать лично». Министр отметил, что Павленко «до последних минут оставался верен клятве врача». Онколог «посвятил остаток своей жизни поиску новых знаний о болезни, которые помогут спасти других», подчеркнул глава российского военного ведомства.

Как сообщил министр, Павленко «ушел в рассвете лет». Он «вылечил тысячи больных», вкладывая «все силы и знания в спасение своих пациентов, но не себя», передает РИА «Новости».

Шойгу выразил уверенность, что «личное мужество и беззаветная преданность Андрея Павленко своей профессии будут по достоинству оценены медицинским сообществом России».

Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко скончался 5 января. Он написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.

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